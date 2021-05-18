Корупція забирає в України до 950 мільярдів гривень на рік

Альтернатива підвищенню податків - боротьба з корупцією / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Україна щорічно втрачає через корупцію, за різними підрахунками, від 500 до 950 мільярдів гривень. Разом з тим, як свідчать результати дослідження Інституту майбутнього, кожен другий громадянин країни вважає, що саме корупція не дає йому жити краще.

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І, дійсно, першою від корупціонерів і тіньовиків страждає саме соціальна сфера. Замість бюджету гроші потрапляють до кишень корупціонерів, тому будувати дороги, лікарні і школи просто нема на що, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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В таких умовах складно вести чесний бізнес, заявила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко. За її словами, понад 200 тисяч працівників холдингу отримують тільки білу зарплату і повний соцпакет. Компанії також платять приблизно 60 мільярдів гривень податків щорічно. Саме тому бізнесам SCM складно конкурувати з компаніями, що працюють в тіні.

"Чесний бізнес – і великий, і середній, і маленький – я впевнена, готовий бути надійним партнером держави в цій боротьбі. Держава або виводить з тіні, з корупційної економіки в білу економіку ті 30-40%, які там знаходяться, або підвищує податковий тиск на чесний бізнес. Чесному бізнесу в Україні вигідно, щоб корупцію перемогли", – зазначила Ємченко.

Нагадаємо, раніше Ємченко заявляла, що Україна у 2020-му втратила майже мільярд інвестицій.