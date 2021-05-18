Русский
$ 27,56
33,44
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Корупція забирає в України до 950 мільярдів гривень на рік

18 травня, 11:15

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Чесний бізнес готовий стати партнером держави у боротьбі з тіньовою економікою, частка якої сягає 30-40%

Альтернатива підвищенню податків - боротьба з корупцією

Альтернатива підвищенню податків - боротьба з корупцією / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Україна щорічно втрачає через корупцію, за різними підрахунками, від 500 до 950 мільярдів гривень. Разом з тим, як свідчать результати дослідження Інституту майбутнього, кожен другий громадянин країни вважає, що саме корупція не дає йому жити краще.

Реклама

І, дійсно, першою від корупціонерів і тіньовиків страждає саме соціальна сфера. Замість бюджету гроші потрапляють до кишень корупціонерів, тому будувати дороги, лікарні і школи просто нема на що, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

В таких умовах складно вести чесний бізнес, заявила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко. За її словами, понад 200 тисяч працівників холдингу отримують тільки білу зарплату і повний соцпакет. Компанії також платять приблизно 60 мільярдів гривень податків щорічно. Саме тому бізнесам SCM складно конкурувати з компаніями, що працюють в тіні.

"Чесний бізнес – і великий, і середній, і маленький – я впевнена, готовий бути надійним партнером держави в цій боротьбі. Держава або виводить з тіні, з корупційної економіки в білу економіку ті 30-40%, які там знаходяться, або підвищує податковий тиск на чесний бізнес. Чесному бізнесу в Україні вигідно, щоб корупцію перемогли", – зазначила Ємченко.

Нагадаємо, раніше Ємченко заявляла, що Україна у 2020-му втратила майже мільярд інвестицій.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти