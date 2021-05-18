Коррупция забирает у Украины до 950 миллиардов гривен в год

Альтернатива повышению налогов - борьба с коррупцией / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Украина ежегодно теряет из-за коррупции, по разным подсчетам, от 500 до 950 миллиардов гривен. При этом, как свидетельствуют результаты исследования Института будущего, каждый второй гражданин страны считает, что именно коррупция не дает ему жить лучше.

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И, действительно, первой от коррупционеров и теневиков страдает именно социальная сфера. Вместо бюджета деньги попадают в карманы коррупционеров, поэтому строить дороги, больницы и школы просто не на что, говорится в сюжете "Сегодня".

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В таких условиях сложно вести честный бизнес, заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко. По ее словам, более 200 тысяч работников холдинга получают только белую зарплату и полный соцпакет. Компании также платят примерно 60 миллиардов гривен налогов ежегодно. Именно поэтому бизнесам SCM сложно конкурировать с компаниями, которые работают в тени.

"Честный бизнес – и большой, и средний, и маленький – я уверенна, готов быть надежным партнером государства в этой борьбе. Государство либо выводит из тени, из коррупционной экономики в белую экономику те 30-40%, которые там находятся, либо повышает налоговое давление на честный бизнес. Честному бизнесу в Украине выгодно, чтобы коррупцию победили", – отметила Емченко.

Напомним, ранее Емченко заявляла, что Украина в 2020-м потеряла почти миллиард инвестиций.