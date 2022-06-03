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Як до війни чи полетять у космос? Що буде з цінами на цукор найближчим часом

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 15:58
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Розповідаємо, чи потрібно переживати через можливий дефіцит чи подорожчання цукру через війну
Чи загрожує українцям дефіцит цукру
Чи загрожує українцям дефіцит цукру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з початку війни дефіцитним продуктом була вже навіть сіль. Зараз росіяни крадуть та вивозять урожай з окупованого півдня, чим можуть спровокувати новий виток дефіциту та подорожчання деяких продуктів.

Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) розповіли, що буде далі із таким популярним продуктом, як цукор.

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За словами аналітиків, українці на тлі війни самі створюють ажіотажна низка продуктів, особливо – соціально значущих. А підвищений попит може спровокувати серйозне подорожчання продуктів.

Втім, щодо дефіциту цукру українцям не варто переживати: передумов до зникнення товару немає.

"Цього року в Україні його виробили удосталь. Уже через чотири місяці в Україні розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців", – сказано у повідомленні.

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Фахівці також наголошують, що річний фонд споживання Україною цукру становить близько 1,2 млн тонн.

У 2021 році обсяг виробництва перевищив цей показник приблизно на 200 тис. тонн. А з огляду на те, що частина українців покинула країну через війну, продукту на 2022 рік вистачить навіть із запасом.

Покарають тих, хто наживається на війні

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін та тарифів на соціально значущі товари.

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За словами автора законопроекту, нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, особливу увагу Україна має приділяти необґрунтованому підвищенню цін на такі товари:

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупу гречану та вівсяну;
  • свинину, яловичину, птицю (тушку курячу);
  • молоко;
  • масло;
  • сметану, яйця, олію;
  • капусту, цибулю, буряк, моркву;
  • бензин (А-92, А-95) та інші.

"Сьогодні" вже розбиралися, чи вистачить українцям продуктів у 2022 році, і пояснювали, чому гречка може подорожчати до 100 грн. за кілограм.

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