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Как до войны или улетят в космос? Что будет с ценами на сахар в ближайшее время

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 15:58
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Рассказываем, нужно ли переживать из-за возможного дефицита или подорожания сахара из-за войны
Грозит ли украинцам дефицит сахара
Грозит ли украинцам дефицит сахара / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с начала войны дефицитным продуктом была уже даже соль. Сейчас россияне воруют и вывозят урожай с окккупированного юга, чем могут спровоцировать новый виток дефицита и подорожания некоторых продуктов.

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) рассказали, что будет дальше с таким популярным продуктом, как сахар.

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По словам аналитиков украинцы на фоне войны сами создают ажиотажна ряд продуктов, особенно – социально значимых. А повышенный спрос может спровоцировать сереьзное подорожание на продукты.

Впрочем, по поводу дефицита сахара украинцам переживать не стоит: предпосылок к исчезновению товара нет.

"В этом году в Украине его произвели в изобилии. Уже через четыре месяца в Украине начнется новый сезон сахароварения для обеспечения потребностей украинцев", – сказано в сообщении.

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Специалисты так же подчеркивают, что годовой фонд потребления Украины сахара составляет около 1,2 млн тонн.

В 2021 году объем производства превысил этот показатель примерно на 200 тыс. тонн. А с учетом того, что часть украинцев покинула страну из-за войны, продукта на 2022 год хватит даже с запасом.

Накажут тех, кто наживается на войне

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары.

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По словам автора законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, особое внимание Украина должна уделять необоснованному повышению цен на такие товары:

  • мука пшеничная;
  • макаронные изделия;
  • батон;
  • хлеб;
  • крупу гречневую и овсяную;
  • свинину, говядину, птицу (тушку куриную);
  • молоко;
  • масло;
  • сметану, яйца, масло;
  • капусту, лук, свеклу, морковь;
  • бензин (А-92, А-95) и другие.

"Сегодня" уже разбирались, хватит ли украинцам продуктов в 2022 году, и объясняли, почему гречка может подорожать до 100 грн за килограмм.

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