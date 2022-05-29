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100 грн не межа! Чому вартість гречки зовсім скоро злетить до небес

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 травня, 10:09
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Війна неабияк загострила проблему з вартістю продуктів, зокрема і з гречкою, яка продовжить зростати в ціні
Незабаром українці побачать трьохзнані цінники на продукті
Незабаром українці побачать трьохзнані цінники на продукті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість гречки з очевидних обставин і з огляду на теперішню економічну ситуацію в Україні продовжить своє зростання. Вартість кілограма продукту може бути вища за 100 грн.

Про це заявив фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький,передає Today.ua.

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Так, як відомо гречка в Україні вже давно стала своєрідним індикатором кризи.

У чому причини зростання цін?

Причин підвищення цін на продукт є три:

  • війна та скорочення посівних площ;
  • брак гречаної крупи і в попередні роки. Аграрії завжди віддавали перевагу іншим зерновим, з яких можна було витиснути більші прибутки. Тобто окрім власної гречки, український ринок задовольняв потреби населення ще й за рахунок імпорту;
  • скорочення закордонних поставок.

Так, раніше гречка надходила до нас регулярно ( нагадаємо, частина — з Росії, але манівцями через Казахстан, інша — з Білорусі і ще трохи — з самого Казахстану). Наразі ж Україна залишилася наодинці зі своїми "гречаними" проблемами.

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Скільки коштуватиме кілограм гречки?

За словами експерта, цього року Україна зможе зібрати приблизно лише 20 тис. тонн гречки при потребі мінімум 100 тисяч тонн.

"Такий величезний дефіцит (понад 80 тисяч тонн) немає звідки імпортувати, тому, враховуючи великий попит на неї та низьку пропозицію, ціни продовжать зростати… і найближчим часом ми побачимо цінники понад 100 гривень за кілограм", — прогнозує Слуцький.

Зауважимо, що з початку 2022 року ціна на гречку вже зросла на 32%. Зараз середня вартість кілограма цієї крупи становить 62 гривні. Але вже й тепер подекуди на полицях супермаркетів можна зустріти гречку по 80-90 гривень за кг.

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АТБ ввів обмеження

В супермаркетах АТБ ввели обмеження на продаж солі та цукру. Тепер продавати більше 5 кг цукру в одні руки не можна, теж саме стосується і солі — не більше двох пачок.

Мережа встановила таке обмеження згідно з останніми подіями в Україні та величезним ажіотажем навколо дефіциту солі, яку через паніку українці почали масово купувати.

Натомість директор Всеукраїнського благодійного фонду АТБ Сергій Демченко повідомив, що обмеження мають тимчасовий характер, поки ситуація з продовольчим ажіотажем і закупівлями не нормалізується. Адже наразі деякі покупці дуже багато закуповують про запас або ж купують в АТБ, а перепродують втридорога, користуючись панікою.

Раніше ми розповідали, які продукти в Україні скоро стануть рідкістю, а також писали, що чекати українцям у липні.

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