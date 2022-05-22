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Гречка теперь на вес золота! Что больше всего подорожало с начала войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 мая, 13:59
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Рассказываем, как выросли цены на социально значимые продукты в Украине
Больше всего украинцы удивлены стоимостью гречки
Больше всего украинцы удивлены стоимостью гречки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории Украины ее граждане на себе почувствовали, что такое дефицит продуктов и стремительный рост цен на них. Особенно удивила их стоимость гречки на полках супермаркетов.

"Сегодня" расскажет вам, как выросли в цене социально значимые продукты питания.

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Так, по данным Минфина, если в январе 2022 стоимость гречки была 50,20 грн за кг, то по состоянию на 21 мая ее средняя цена составляет 70,52 грн.

Среди других продуктов:

  • мука. Ее стоимость в январе 2022 года была 22,11 грн, теперь – 24,15 грн;
  • молоко: 31,36 грн в январе и 32,90 грн в мае;
  • сахар: 25,78 грн и 26,92 грн соответственно;
  • свинина грудинка: 108,89 грн и 117,45 грн;
  • лук: 23,19 грн и 33,33 грн;
  • морковь: 14 грн и 21,33 грн;
  • бананы: 29,52 грн и 46,57 грн.

Наряду с этим подешевели:

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  • яйца куриные: 41,03 грн в январе за 10 шт. и 28,71 грн в мае;
  • хлеб пшеничный: 25,20 грн и 22,70 грн соответственно;
  • масло: 57,45 грн и 57 грн.

Дефицит овощей в Украине

В Украине в этом году прогнозируют дефицит некоторых овощей. В основном это касается культур, которые в промышленных масштабах выращивают на юге страны.

А поскольку россияне оккупировали четвертую часть территории Украины, где выращивался сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), наибольшего дефицита следует ожидать именно этого овоща. При этом основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.

Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единый доход, а Украина — большую часть урожая теплолюбивых овощей.

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Напомним, потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 16,4%, с начала этого года цены выросли на 10,9%, а если сравнивать с месяцем мартом, то на 3,1%.

"Сегодня" разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжится война.

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