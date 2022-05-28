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АТБ вводить обмеження на продаж важливих продуктів: скільки можна купити в одні руки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 травня, 16:28
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Мережа супермаркетів пішла на цей крок вимушено, оскільки саме на ці продукти був величезний ажіотаж
Обмеження стосується двох продуктів
Обмеження стосується двох продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В супермаркетах АТБ ввели обмеження на продаж солі та цукру. Тепер продавати більше 5 кг цукру в одні руки не можна, теж саме стосується і солі — не більше двох пачок.

Відповідна інформація стала відома з оголошення, розміщеного в прикасових зонах супермаркетів.

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Мережа встановила таке обмеження згідно з останніми подіями в Україні та величезним ажіотажем навколо дефіциту солі, яку через паніку українці почали масово купувати.

Оголошення в прикасових зонах
Оголошення в прикасових зонах / Фото: скріншот

Натомість директор Всеукраїнського благодійного фонду АТБ Сергій Демченко повідомив, що обмеження мають тимчасовий характер, поки ситуація з продовольчим ажіотажем і закупівлями не нормалізується. Адже наразі деякі покупці дуже багато закуповують про запас або ж купують в АТБ, а перепродують втридорога, користуючись панікою.

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Бізнес на війні

Росіяни відкрили у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, російський супермаркет "Міра". Місцеві жителі кажуть, що там продають товари вкрадені з українського АТБ.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, ймовірно, то вкрадені зі складів товари, що залишилися в Мелітополі. Однак ціни на них значно вищі, ніж у підконтрольній частині Запорізької області, де, наприклад, за кілограм цукру просять 27 грн за кг проти 43 грн в Мелітополі.

Зауважимо, окрім вкраденої української продукції, окупанти продають і товари з Білорусі.

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Нагадаємо, що на захоплених територіях сходу та півдня України РФ поступово встановлює окупаційний режим, свої правила ведення бізнесу, шантажує українських підприємців, виставляючи їм жорсткі умови.

Раніше ми дізнавалися, чи зʼявиться конкурент АТБ Lidl на ринку.

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