АТБ вводить обмеження на продаж важливих продуктів: скільки можна купити в одні руки

Мережа супермаркетів пішла на цей крок вимушено, оскільки саме на ці продукти був величезний ажіотаж

Обмеження стосується двох продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В супермаркетах АТБ ввели обмеження на продаж солі та цукру. Тепер продавати більше 5 кг цукру в одні руки не можна, теж саме стосується і солі — не більше двох пачок.

Відповідна інформація стала відома з оголошення, розміщеного в прикасових зонах супермаркетів.

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Мережа встановила таке обмеження згідно з останніми подіями в Україні та величезним ажіотажем навколо дефіциту солі, яку через паніку українці почали масово купувати.

Оголошення в прикасових зонах / Фото: скріншот

Натомість директор Всеукраїнського благодійного фонду АТБ Сергій Демченко повідомив, що обмеження мають тимчасовий характер, поки ситуація з продовольчим ажіотажем і закупівлями не нормалізується. Адже наразі деякі покупці дуже багато закуповують про запас або ж купують в АТБ, а перепродують втридорога, користуючись панікою.

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Бізнес на війні

Росіяни відкрили у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, російський супермаркет "Міра". Місцеві жителі кажуть, що там продають товари вкрадені з українського АТБ.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, ймовірно, то вкрадені зі складів товари, що залишилися в Мелітополі. Однак ціни на них значно вищі, ніж у підконтрольній частині Запорізької області, де, наприклад, за кілограм цукру просять 27 грн за кг проти 43 грн в Мелітополі.

Зауважимо, окрім вкраденої української продукції, окупанти продають і товари з Білорусі.

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Нагадаємо, що на захоплених територіях сходу та півдня України РФ поступово встановлює окупаційний режим, свої правила ведення бізнесу, шантажує українських підприємців, виставляючи їм жорсткі умови.

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