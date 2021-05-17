Годинки цокає. В України залишилося мало часу на виконання вимог МВФ

У Нацбанку нагадали, що Міжнародний валютний фонд влітку піде на канікули, а значить не зможе зайнятися питанням української програми

Україна розраховує ще на 2 транші МВФ / Фото: AFP, Сьогодні

Україна зацікавила в тому, щоб до кінця червня виконати маячки Міжнародного валютного фонду (МВФ), необхідні для отримання траншів за програмою stand-by. Справа в тому, що в другій половині літа Рада директорів Фонду традиційно йде на канікули, а Україні слід отримати гроші до осені – у вересні Київ чекають пікові виплати за держборгом.

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Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю FinClub.

"Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на Рада директорів МВФ. З огляду на канікули в Фонді в другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня", – сказав він.

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Гелетій нагадав, що доля необхідних законопроектів залежить від Верховної Ради. На новий транш можна буде розраховувати тільки після виконання зобов'язань України перед МВФ.

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"І всі ці питання ми повинні врегулювати, щоб рухатися до досягнення угоди на рівні персоналу – staff level agreement – і далі виконувати попередні заходи і вже потрапляти з першим переглядом програми до Ради директорів МВФ", – додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, вже з цього тижня Верховна Рада перейде на прискорений режим роботи, щоб прийняти законопроекти, необхідні для співпраці з МВФ.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що необхідні закони Рада прийме до 1 червня.

Нагадаємо, зараз Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. Першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.