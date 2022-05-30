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Зарплати в Україні змінилися: скільки можна заробити в травні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 16:14
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Розповідаємо, як протягом третього місяця війни змінився рівень зарплат і хто тепер заробляє найбільше
Скільки в Україні заробляють у травні
Скільки в Україні заробляють у травні / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни в Україні ринок праці дуже постраждав, і тепер люди отримують або менші суми зарплат, якщо порівнювати з довоєнними, або взагалі їх не отримують.

Аналітики сайту grc.ua розповіли "Сьогодні", що відбувається із заробітками у травні.

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Рівень зарплат знижується і далі

Більшість підприємств та організацій, які нині працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітну плату на довоєнному рівні. Крім того, новим працівникам пропонують менші зарплати, аніж це було до війни.

У квітні, порівняно з довоєнним часом, рівень середньої зарплати був нижчим на 10%. У травні він падає і далі в більшості галузей. Водночас падіння медіанної зарплати у травні становить від 9% до 58%.

Аналітики зазначають, що найменші зарплати пропонують у травні у таких сферах:

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  • безпека – у середньому 9200 грн;
  • туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;
  • видобуток сировини – 11 000 грн;
  • інсталяція та сервіс – 12 600 грн;
  • банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.

Водночас найбільше падіння рівня зарплат відбулося у сферах видобутку сировини (-58%), інсталяції та сервісу (-56%), безпеки (-49%). На цій інфографіці видно, як змінилися зарплати.

У деяких сферах ситуація краща

Наприклад, у сфері автомобільного бізнесу падіння зарплат з початку війни відбулося на більш ніж 50%. Проте середній показник у відкритих вакансіях змінився з 11 000 грн у квітні до 14 500 грн у травні.

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Дещо підвищилися зарплати і в таких сферах:

  • виробництво та сільське господарство (середня зарплата зросла з 13 300 грн у квітні до 16 600 грн у травні);
  • медицина і фармацевтика (із 14 900 грн до 18 200 грн);
  • бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (з 17 500 грн до 19 800 грн);
  • HR (з 15 000 грн до 29 700 грн);
  • маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн до 30 800 грн).

Збільшилися зарплати і для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

"У сфері Інформаційних технологій середня зарплата у відкритих вакансіях у травні трохи нижча, порівняно з квітнем. Проте це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у відкритих вакансіях становить 103 500 грн. І це найвища середня зарплата серед усіх професійних сфер", – пояснюють аналітики.

У яких регіонах платять найбільше

Згідно з даними, найвищі зарплати пропонують у Києві. У середньому це 29 200 грн. Далі ситуація така:

  • у Полтавській області – у середньому 22 300 грн;
  • Львівській – 21 600 грн;
  • Одеській – 21 000 грн;
  • Івано-Франківській – 19 400 грн;
  • Харківській – 19 000 грн.

Найнижчі зарплати в травні пропонують в областях Чернігівській (у середньому 12 400 грн), Тернопільській (13 100 грн) та Волинській (13 600 грн).

У який сферах найбільше вакансій?

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найбільше пропозицій роботи є для фахівців:

  • сфери продажу. Від усіх актуальних у травні вакансій на grc.ua ця сфера становить 19,6%;
  • ІТ, інтернету і телекому. Частка вакансій від усіх сягає 15,6%, упродовж останніх місяців вона постійно збільшується;
  • транспорту і логістики (8,1%);
  • робітничого персоналу (6,4%);
  • маркетингу, реклами та PR (5,6%);
  • медицини та фармацевтики (5,1%);
  • будівельної галузі (4,7%);
  • виробництва та сільського господарства (4,2%);
  • бухгалтерського та управлінського обліку (3,7%).

Водночас для спеціалістів без досвіду та студентів є 10% вакансій від усіх актуальних.

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