Зарплати в Україні змінилися: скільки можна заробити в травні

Під час повномасштабної війни в Україні ринок праці дуже постраждав, і тепер люди отримують або менші суми зарплат, якщо порівнювати з довоєнними, або взагалі їх не отримують.
Аналітики сайту grc.ua розповіли "Сьогодні", що відбувається із заробітками у травні.
Рівень зарплат знижується і далі
Більшість підприємств та організацій, які нині працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітну плату на довоєнному рівні. Крім того, новим працівникам пропонують менші зарплати, аніж це було до війни.
У квітні, порівняно з довоєнним часом, рівень середньої зарплати був нижчим на 10%. У травні він падає і далі в більшості галузей. Водночас падіння медіанної зарплати у травні становить від 9% до 58%.
Аналітики зазначають, що найменші зарплати пропонують у травні у таких сферах:
- безпека – у середньому 9200 грн;
- туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;
- видобуток сировини – 11 000 грн;
- інсталяція та сервіс – 12 600 грн;
- банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.
Водночас найбільше падіння рівня зарплат відбулося у сферах видобутку сировини (-58%), інсталяції та сервісу (-56%), безпеки (-49%). На цій інфографіці видно, як змінилися зарплати.
У деяких сферах ситуація краща
Наприклад, у сфері автомобільного бізнесу падіння зарплат з початку війни відбулося на більш ніж 50%. Проте середній показник у відкритих вакансіях змінився з 11 000 грн у квітні до 14 500 грн у травні.
Дещо підвищилися зарплати і в таких сферах:
- виробництво та сільське господарство (середня зарплата зросла з 13 300 грн у квітні до 16 600 грн у травні);
- медицина і фармацевтика (із 14 900 грн до 18 200 грн);
- бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (з 17 500 грн до 19 800 грн);
- HR (з 15 000 грн до 29 700 грн);
- маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн до 30 800 грн).
Збільшилися зарплати і для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).
"У сфері Інформаційних технологій середня зарплата у відкритих вакансіях у травні трохи нижча, порівняно з квітнем. Проте це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у відкритих вакансіях становить 103 500 грн. І це найвища середня зарплата серед усіх професійних сфер", – пояснюють аналітики.
У яких регіонах платять найбільше
Згідно з даними, найвищі зарплати пропонують у Києві. У середньому це 29 200 грн. Далі ситуація така:
- у Полтавській області – у середньому 22 300 грн;
- Львівській – 21 600 грн;
- Одеській – 21 000 грн;
- Івано-Франківській – 19 400 грн;
- Харківській – 19 000 грн.
Найнижчі зарплати в травні пропонують в областях Чернігівській (у середньому 12 400 грн), Тернопільській (13 100 грн) та Волинській (13 600 грн).
У який сферах найбільше вакансій?
Раніше "Сьогодні" розповідали, що найбільше пропозицій роботи є для фахівців:
- сфери продажу. Від усіх актуальних у травні вакансій на grc.ua ця сфера становить 19,6%;
- ІТ, інтернету і телекому. Частка вакансій від усіх сягає 15,6%, упродовж останніх місяців вона постійно збільшується;
- транспорту і логістики (8,1%);
- робітничого персоналу (6,4%);
- маркетингу, реклами та PR (5,6%);
- медицини та фармацевтики (5,1%);
- будівельної галузі (4,7%);
- виробництва та сільського господарства (4,2%);
- бухгалтерського та управлінського обліку (3,7%).
Водночас для спеціалістів без досвіду та студентів є 10% вакансій від усіх актуальних.
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