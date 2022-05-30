Зарплаты в Украине изменились: сколько можно заработать в мае

Во время полномасштабной войны в Украине рынок труда очень пострадал, и сейчас люди получают или меньшие суммы зарплат по сравнению с довоенными или вообще их не получают.
Аналитики сайта grc.ua рассказали, что происходит с заработками в мае.
Уровень зарплат снижается и дальше
Большинство предприятий и организаций, которые сейчас работают, не имеют возможности платить сотрудникам заработную плату на довоенном уровне. Кроме того, новым работникам предлагают меньшие зарплаты, чем это было до войны.
В апреле по сравнению с довоенным временем уровень средней зарплаты был ниже на 10%. В мае он падает и дальше в большинстве сферах. В то же время падение медианной зарплаты в мае составило от 9 до 58%.
Аналитики отмечают, что самые маленькие зарплаты предлагают в мае в следующих сферах:
- безопасность – в среднем 9200 грн;
- туризм, гостиницы, рестораны – 9500 грн;
- добыча сырья – 11 000 грн;
- инсталляция и сервис – 12 600 грн;
- банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.
В то же время наибольшее падение уровня зарплат произошло в сферах добычи сырья (-58%), инсталляции и сервиса (-56%), безопасности (-49%). На этой инфографике видно, как изменились зарплаты.
В некоторых сферах ситуация лучше
Например, в сфере автомобильного бизнеса падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%. Однако средний показатель в открытых вакансиях изменился с 11 000 грн в апреле до 14 500 грн в мае.
Несколько повысились зарплаты и в следующих сферах:
- производство и сельское хозяйство (средняя зарплата выросла с 13 300 грн в апреле до 16 600 грн в мае);
- медицина и фармацевтика (с 14 900 грн до 18 200 грн);
- бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (с 17 500 грн до 19 800 грн);
- HR (с 15 000 грн до 29 700 грн);
- маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн до 30 800 грн).
Увеличились зарплаты для директоров и руководителей (с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае).
"В сфере информационных технологий средняя зарплата в открытых вакансиях в мае немного ниже по сравнению с апрелем. Однако это снижение почти не ощутимо. В апреле IТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя заработная зарплата в открытых вакансиях составляет 103 500 грн. И это самая высокая средняя зарплата среди всех профессиональных сфер", – объясняют аналитики.
В каких регионах платят больше всего
Согласно данным, самые высокие зарплаты предлагают в Киеве. В среднем это 29 200 грн. Дальше ситуация такова:
- в Полтавской области – в среднем 22 300 грн;
- Львовской – 21 600 грн;
- Одесской – 21 000 грн;
- Ивано-Франковский – 19 400 грн;
- Харьковской – 19 000 грн.
Самые низкие зарплаты в мае предлагают в областях Черниговской (в среднем 12 400 грн), Тернопольской (13 100 грн) и Волынской (13 600 грн).
В каких сферах больше всего вакансий?
Ранее "Сегодня" рассказывали, что больше всего предложений работы есть для специалистов:
- сферы продаж. От всех имеющихся в мае вакансий на grc.ua эта сфера составляет 19,6%;
- IТ, интернета и телекома. Доля вакансий от всех достигает 15,6%, за последние месяцы она постоянно увеличивается;
- транспорта и логистики (8,1%);
- рабочего персонала (6,4%);
- маркетинга, рекламы и PR (5,6%);
- медицины и фармацевтики (5,1%);
- строительной отрасли (4,7%);
- производства и сельского хозяйства (4,2%);
- бухгалтерского и управленческого учета (3,7%).
В то же время для специалистов без опыта и студентов есть 10% вакансий от всех актуальных.
Читайте также, почему работать нужно только официально и как упростились условия получения статуса безработного, а также на какие суммы выплат теперь могут надеяться украинцы.