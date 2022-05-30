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Зарплаты в Украине изменились: сколько можно заработать в мае

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 16:14
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Рассказываем, как в течение третьего месяца войны изменился уровень зарплат и кто сейчас зарабатывает больше всего
Сколько в Украине зарабатывают в мае
Сколько в Украине зарабатывают в мае / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны в Украине рынок труда очень пострадал, и сейчас люди получают или меньшие суммы зарплат по сравнению с довоенными или вообще их не получают.

Аналитики сайта grc.ua рассказали, что происходит с заработками в мае.

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Уровень зарплат снижается и дальше

Большинство предприятий и организаций, которые сейчас работают, не имеют возможности платить сотрудникам заработную плату на довоенном уровне. Кроме того, новым работникам предлагают меньшие зарплаты, чем это было до войны.

В апреле по сравнению с довоенным временем уровень средней зарплаты был ниже на 10%. В мае он падает и дальше в большинстве сферах. В то же время падение медианной зарплаты в мае составило от 9 до 58%.

Аналитики отмечают, что самые маленькие зарплаты предлагают в мае в следующих сферах:

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  • безопасность – в среднем 9200 грн;
  • туризм, гостиницы, рестораны – 9500 грн;
  • добыча сырья – 11 000 грн;
  • инсталляция и сервис – 12 600 грн;
  • банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

В то же время наибольшее падение уровня зарплат произошло в сферах добычи сырья (-58%), инсталляции и сервиса (-56%), безопасности (-49%). На этой инфографике видно, как изменились зарплаты.

В некоторых сферах ситуация лучше

Например, в сфере автомобильного бизнеса падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%. Однако средний показатель в открытых вакансиях изменился с 11 000 грн в апреле до 14 500 грн в мае.

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Несколько повысились зарплаты и в следующих сферах:

  • производство и сельское хозяйство (средняя зарплата выросла с 13 300 грн в апреле до 16 600 грн в мае);
  • медицина и фармацевтика (с 14 900 грн до 18 200 грн);
  • бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (с 17 500 грн до 19 800 грн);
  • HR (с 15 000 грн до 29 700 грн);
  • маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн до 30 800 грн).

Увеличились зарплаты для директоров и руководителей (с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае).

"В сфере информационных технологий средняя зарплата в открытых вакансиях в мае немного ниже по сравнению с апрелем. Однако это снижение почти не ощутимо. В апреле IТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя заработная зарплата в открытых вакансиях составляет 103 500 грн. И это самая высокая средняя зарплата среди всех профессиональных сфер", – объясняют аналитики.

В каких регионах платят больше всего

Согласно данным, самые высокие зарплаты предлагают в Киеве. В среднем это 29 200 грн. Дальше ситуация такова:

  • в Полтавской области – в среднем 22 300 грн;
  • Львовской – 21 600 грн;
  • Одесской – 21 000 грн;
  • Ивано-Франковский – 19 400 грн;
  • Харьковской – 19 000 грн.

Самые низкие зарплаты в мае предлагают в областях Черниговской (в среднем 12 400 грн), Тернопольской (13 100 грн) и Волынской (13 600 грн).

В каких сферах больше всего вакансий?

Ранее "Сегодня" рассказывали, что больше всего предложений работы есть для специалистов:

  • сферы продаж. От всех имеющихся в мае вакансий на grc.ua эта сфера составляет 19,6%;
  • IТ, интернета и телекома. Доля вакансий от всех достигает 15,6%, за последние месяцы она постоянно увеличивается;
  • транспорта и логистики (8,1%);
  • рабочего персонала (6,4%);
  • маркетинга, рекламы и PR (5,6%);
  • медицины и фармацевтики (5,1%);
  • строительной отрасли (4,7%);
  • производства и сельского хозяйства (4,2%);
  • бухгалтерского и управленческого учета (3,7%).

В то же время для специалистов без опыта и студентов есть 10% вакансий от всех актуальных.

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