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Примусово вакцинують співробітників? Як бізнес реагує на загрозу нового локдауну

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 19:05
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У роботодавців є право звільняти від роботи і не платити зарплату співробітникам, які відмовляються робити щеплення
Обов'язкова вакцинація стала ще одним випробуванням для бізнесу
Обов'язкова вакцинація стала ще одним випробуванням для бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні щодня зростає кількість хворих на коронавірус, регіони переходять в "червону зону" карантину, а це впливає на роботу українського бізнесу. Адже підприємцям, вкотре, доводиться пристосовуватися до нових умов.

Що каже влада?

У "червоній зоні" карантину бізнес зможе продовжити роботу, якщо буде виконана головна умова – 100% працівників і відвідувачів будуть вакциновані.

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"У цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники і всі відвідувачі матимуть "зелені" ковід-сертифікати", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас, у роботодавців є право звільняти від роботи і не платити зарплату співробітникам, які відмовляються робити щеплення. Їм це дозволяє нещодавно прийнятий Міністерством охорони здоров'я Наказ №2153, який набуває чинності з 1 листопада. До того ж, МОЗ поступово розширює перелік професій для обов'язкової вакцинації. Проте, багато українців не хочуть робити щеплення, навіть під страхом втратити роботу.

Водночас, згідно з даними опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників малого бізнесу (ФОП), які є учасниками проєкту Асоціації з підтримки малого бізнесу Unlimit Ukraine, 28% опитаних ФОП досі не вдалося досягти докарантинного рівня доходів. 48% підприємців змогли відновити свій дохід, а 7% навіть змогли збільшили його.

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Як ставляться бізнесмени до обов'язкової вакцинації?

"На мій бізнес – це вже вплинуло не надто позитивно. Зменшився торг, обмеження теж наклали свій відбиток. Наш уряд не може врятувати бізнес своїми виплатами, це мало кому допоможе, кадри багато підприємців вже скоротили і продовжують скорочувати, це означає, що добром це не закінчиться. Вакцинація нас, теж не врятує. У мене троє співробітників, вони не хочуть вакцинуватися, а я не можу змусити. У сьогоднішніх реаліях ми звикли вже до всього, але для малого бізнесу це в багатьох випадках крах", – розповіла "Сьогодні" власниця магазину з продажу фарб до автомобілів Наталя.

А власниця столичного салону краси Катерина налаштована більш оптимістично, у неї в штаті 15 співробітників. Більшість вакцинувалися самостійно, а деякі зовсім нещодавно зробили щеплення. Хоча карантин і став випробуванням для її бізнесу.

"Після того як ми вийшли до роботи (після локдауну – Ред.), то понесли дуже великі витрати на те, щоб виконувати норми щодо запобігання зараженню COVID-19. Маски, рукавички, антисептики подорожчали в 5 разів. І витрати виросли відповідно в 5 разів. Щомісяця на перукарню 40 кв. м. йде близько 10 тис. грн на маски, рукавички, антисептики. Також коли ми повернулися до роботи, то відразу відчули відтік клієнтів, адже більшість з них просто-напросто втратили роботу і поїхали додому. Тобто у високий сезон ми понесли додаткові витрати, а заробили менше ніж зазвичай на 30-36% – залежить від місяця", – розповіла вона "Сьогодні".

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Чи вигідно вакцинувати співробітників?

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що українським підприємцям вигідніше вакцинувати колектив і продовжувати роботу, ніж закритися на період карантину. За словами експерта, такі заходи дозволять уникнути масового звільнення, підтримати економіку й утриматися на плаву.

Але, юристи знайшли ще один спосіб, як українським бізнесменам виконати умови уряду й утримати на плаву свій бізнес.

"Альтернативою вакцинації, яку міг би ввести й український уряд, є проведення тестувань на робочих місцях та усунення тільки тих працівників, які мають коронавірусну інфекцію", – пояснюють юристи.

"Сьогодні" також писали, наскільки потужно нова хвиля вдарить по малому та середньому бізнесу.

А також розповідали, чи будуть обслуговувати банки невакцинованих громадян.

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