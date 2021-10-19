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Який бізнес відкрити під час пандемії коронавірусу, щоб досягти успіху: 5 перспективних ідей

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 19:09
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Серед українців зріс попит на тільки на послуги доставки, а і на інші онлайн і офлайн послуги
Ідеї для бізнесу під час карантину
Ідеї для бізнесу під час карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже два роки тому, карантин кардинально змінив життя українців. особливо це торкнулося бізнесу, адже підприємцям довелося оперативно пристосовуватися до нових умов і практично рятувати свій бізнес. А деяким вдалося не просто врятувати свої підприємства, а ще й добре заробити і розвинути своє дітище.

"Сьогодні" публікує п'ять ідей для бізнесу, які можна розвивати під час пандемії.

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Служба дезінфекції

Після пандемії світ вже не стане колишнім і безсумнівно люди буде набагато серйозніше ставитися до своєї безпеки і гігієни. А це викличе попит на послуги дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

Початкові витрати на відкриття такого бізнесу складуть близько 2-3 тис. доларів. Подібне підприємство повинно окупитися вже через півроку, якщо у підприємства буде хоча б по 4-6 замовлень на місяць на дезінфекцію однокімнатної квартири. Але, можна ж працювати з великими заходами, заробляти більше і розвивати бізнес.

Сервіс доставки товарів і послуг

Під час карантину стався різкий сплеск інтернет-замовлень для доставки продуктів харчування, товарів першої необхідності та інших необхідних українцям речей. Оскільки карантинні обмеження, в деякі періоди пандемії, посилювали – українці воліли зайвий раз не відвідувати супермаркети, а робити замовлення по телефону і інтернету. А коли вже пом'якшили карантин, українці зрозуміли, що доставка свіжих продуктів прямо з супермаркету набагато зручніше, ніж самому вибирати їх в різних магазинах, а потім ще й нести додому важкі пакети.

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Крім того, за словами CEO платформи з доставки товарів з супермаркетів Zakaz.ua Андрія Курков, кількість замовлень через сервіс після введення карантину збільшилася на 80%. У Glovo кількість замовлень зросла на 35%, а в Menu.ua обсяг замовлень виріс на 25%.

Послуга доставки їжі або самовиноса в закладах громадського харчування

Багато закладів громадського харчування постраждали від пандемії. У перші місяці, коли був жорсткий локдаун, і нічого не працювало – багато ресторанів і кафе просто закрилися. Але, є ті, хто не просто втримався на плаву, а ще й збільшив свої докарантінние доходи. До них відносяться заклади громадського харчування, які оперативно запустили в своїх закладах послугу доставки. Отже, власники бізнесу змогли не просто мінімізувати втрати, а ще й зберегти робочі місця для співробітників.

Інтернет магазин

Для більшості продавців карантин став справжньою катастрофою. А перехід на онлайн-майданчики перетворився на питання виживання. Крім того, для українців інтернет-магазини перетворилися в єдине місце, де можна придбати широкий спектр товарів.

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У той же час, онлайн-торгівля також відчула на собі наслідки пандемії. Але, вона швидше за виграла, ніж програла. Наприклад, онлайн-магазин Rozetka через збільшення попиту змушений був в терміновому порядку наймати додаткових співробітників. Також компанія зіткнулася з нестачею складських приміщень. Адже раніше компанія, в основному, продавала техніку. А під час пандемії виріс попит на продукти – довелося закупати і шукати, де зберігати.

Слід очікувати, що після закінчення епідемії популярність онлайн-магазинів буде тільки зростати, так як за час карантину покупки через мережу увійдуть до звички в українців. Так що, такий бізнес досить вигідний для українців.

Онлайн-курси

Сфера освіти стала ще одним бізнесом, на який виріс попит під час пандемії. Оскільки, під час карантину, у людей з'явилося досить багато вільного часу, який вони можуть витратити на саморозвиток, отримання нових навичок і знань.

Користувачі Мережі хочуть не тільки поліпшити свій рівень іноземної мови, а й освоїти якісь нові навички. А деякі хочуть освоїти нову професію, оскільки через карантин багато хто залишився без роботи.

За допомогою онлайн-навчання можна досить ефективно готувати програмістів, маркетологів, seo-фахівців, smm-фахівців і представників інших спеціальностей, пов'язаних з інтернетом і новими технологіями.

Раніше "Сьогодні" писали про важливість соціальних мереж для репутації та розвитку бізнесу і розбиралися в головних інструментах.

А також розповідали про те, що український бізнес знайшов "золоту жилу" в звичайних селах.

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