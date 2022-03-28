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АТБ звинуватили у мародерстві під час війни — що збентежило покупців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 11:08
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В самій мережі звинувачення спростовують та аргументують свою позицію
АТБ звинуватили у продажі гуманітарної продукції
АТБ звинуватили у продажі гуманітарної продукції / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мережу супермаркетів "АТБ" звинуватили в продажі продуктів, що були надіслані Україні як гуманітарна допомога. Адже на іноземних товарах (в цьому випадку польських) не було відповідних етикеток з характеристикою продукту українською мовою.

Відео та фото оприлюднили на каналі харківчан "ТРУХА...".

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"В Одесі в супермаркеті АТБ продають гуманітарну допомогу. За межею просто...", — написали на каналі.

Натомість в мережі цей факт заперечують, пояснюючи це тим, що мережа запустила власні прямі імпортні поставки продуктів харчування та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії та Туреччини.

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В коментарі "Сьогодні" представники АТБ зазначили, що таке рішення компанія прийняла, з урахуванням недостатньої кількісті відповідних пропозицій від українських виробників на внутрішньому ринку, що обумовлено військовими діями та знаходженням їх на окупованих територіях.

Власний імпорт компанії не має жодного відношення до гуманітарних поставок відповідних організацій та волонтерських рухів.

У переліку продуктів та товарів, що імпортуються:

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  • м’ясні та рибні консерви;
  • макаронні вироби;
  • сухі концентрати супів та каш;
  • кондитерські вироби;
  • чаї.

Компанія планує надалі збільшувати перелік імпортованих товарів та регіони постачання.

Чи відповідає це законодавству?

Так, компанія реалізує імпортну продукцію без зазначення на кожній одиниці продукції відповідного маркування на українській мові. Такий механізм імпорту компанія реалізує у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України за №234 від 09.03.2022 р. "Про заходи, щодо забезпечення і умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів".

За вашою вимогою супермаркет повинен надати інформацію про харчовий продукт!

"АТБ" закриває більшість своїх магазинів

Мережа магазинів "АТБ" закриває усі магазини, окрім "опорних" точок у деяких регіонах країни.

Обмеження стосуються Києва та Київської області, а також Харкова, Сум, Миколаєва, Чернігівської та Черкаської областей.

У цих регіонах залишаться лише так звані "опорні" магазини, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів та інших товарів.

"У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою, існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі "АТБ", – зазначається у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що полиці російських магазинів повністю спорожніли, а також писали, як зняти готівку на касі "АТБ".

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