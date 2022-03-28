АТБ обвинили в мародерстве во время войны — что смутило покупателей

В самой сети обвинения опровергают и аргументируют свою позицию

АТБ обвинили в продаже гуманитарной продукции / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов "АТБ" обвинили в продаже продуктов, направленных Украине как гуманитарная помощь. Ведь на иностранных товарах (в этом случае польских) не было соответствующих этикеток с характеристикой продукта на украинском языке.

Видео и фото обнародовали на канале харьковчан "ТРУХА...".

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"В Одессе в супермаркете АТБ продают гуманитарную помощь. За гранью просто...", – написали на канале.

В сети же этот факт отрицают, объясняя это тем, что сеть запустила собственные прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии и Турции.

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В комментарии "Сегодня" представители АТБ отметили, что такое решение компания приняла с учетом недостаточного количества соответствующих предложений от украинских производителей на внутреннем рынке, что обусловлено военными действиями и нахождением их на оккупированных территориях.

Собственный импорт компании не имеет никакого отношения к гуманитарным поставкам соответствующих организаций и волонтерским движениям.

В списке импортируемых продуктов и товаров:

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мясные и рыбные консервы;

макаронные изделия;

сухие концентраты супов и каш;

кондитерские изделия;

чаи.

Компания планирует в дальнейшем увеличивать список импортируемых товаров и регионы поставки.

Соответствует ли это законодательству?

Так, компания реализует импортную продукцию без указания каждой единицы продукции соответствующей маркировки на украинском языке. Такой механизм импорта компания реализует в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины за №234 от 09.03.2022 г. "О мерах по обеспечению и условиям военного положения бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов".

По вашему требованию супермаркет должен предоставить информацию о пищевом продукте!

"АТБ" закрывает большинство своих магазинов

Сеть магазинов "АТБ" закрывает все магазины, кроме "опорных" точек в некоторых регионах страны.

Ограничения касаются Киева и Киевской области, а также Харькова, Сум, Николаева, Черниговской и Черкасской областей.

В этих регионах останутся только так называемые "опорные" магазины, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов и других товаров.

"В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой существуют существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ", – отмечается в сообщении компании.

Раньше мы рассказывали, что полки российских магазинов полностью опустели, а также писали, как снять наличные в кассе "АТБ".