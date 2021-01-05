Українці поставили річний рекорд з купівлі нових вантажівок: ТОП-5 марок

Лідер попереднього року примудрився розгубити 40-відсотковий відрив від переслідувачів

У грудні 2020 року український парк комерційних автомобілів, до яких відносяться вантажівки і мікроавтобуси, поповнили 1633 нових машини. Це найкращий результат за весь минулий рік, який також на 9% перевершив грудневий показник 2019 року.

Реклама

Про це повідомляє "Укравтопром".

Як уточнює видання, навіть такого різкого сплеску споживчої активності забракло для досягнення досить скромного об'єму ринку 2019 року. Відставання становило 6%.

Найпопулярнішою маркою торік у сегменті нових комерційних автомобілів став FIAT – 2008 реєстрацій. До свого результату річної давності італійський концерн додав майже 35%.

Французька марка Renault, автомобілів якої було видано 1959 номерів, продала на 21% менше, аніж роком раніше, тому опустилася на друге місце.

Реклама

Третій результат у Peugeot – +1122 зареєстровані машини (+36% до 2019 року).

На четвертому місці Ford, в активі якого 936 реєстрацій (+2%).

Замикає лідируючу п'ятірку ринку нових комерційних автомобілів версії 2020 Citroen – 896 шт. і плюс 49% до попереднього року.

В тренді Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу

ТОП-10 марок комерційних автомобілів виглядає наступним чином.

Реклама

Нагадаємо, що 2020 року українські номери отримали 85,5 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 3% менше від показника 2019-го.

Також нагадаємо, що 2019-го в Україні впали продажі вантажівок і мікроавтобусів. При цьому краще за інших в сегменті комерційних авто продавалися саме Renault.

А тим часом експерти побоюються, щоб Україну не накрила нова хвиля автомотлоху з Європи:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама