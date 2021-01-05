Українці більше платитимуть за першу реєстрацію авто: названо нові ставки

За непогано упаковані автомобілі треба викласти чималу копієчку

З 1 січня в Україні зріс розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, а слідом за ними зріс також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового авто.

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Про це Головний сервісний центр МВС повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Згідно п. 8 ст. 4 Закону про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, ставки збору до Пенсійного фонду складуть для автомобілів ціною:

до 374 550 грн – 3%.

від 374 550 до 58 300 грн – 4%

від 658 ніж 300 грн – 5%.

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Нагадаємо, 2021 року прожитковий мінімум зросте на 9,3% для всіх соціально-демографічних груп. Зокрема, загальний показник зросте на 204 грн – з 2189 до 2393 грн.

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Також нагадаємо, що незважаючи на коронакризу, 2020-го українці активно купували нові автомобілі і навіть побили річний рекорд з придбання. Всього за минулий рік українські номери отримали 85,5 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 3% менше від показника 2019-го.

Окрім того, повідомлялося про новий тренд на оригінальні автомобільні номери:

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