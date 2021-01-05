Русский
$ 28,4
34,85
  1. Економічні новини
  2. Авто новини

Українці більше платитимуть за першу реєстрацію авто: названо нові ставки

5 січня, 17:38

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За непогано упаковані автомобілі треба викласти чималу копієчку

З 1 січня в Україні зріс розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, а слідом за ними зріс також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового авто.

Реклама

Про це Головний сервісний центр МВС повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Згідно п. 8 ст. 4 Закону про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, ставки збору до Пенсійного фонду складуть для автомобілів ціною:

  • до 374 550 грн – 3%.
  • від 374 550 до 58 300 грн – 4%
  • від 658 ніж 300 грн – 5%.

Зображення може містити: текст

В тренді
Ціни на нафту злетіли до максимуму з лютого-2020: що вплинуло

Нагадаємо, 2021 року прожитковий мінімум зросте на 9,3% для всіх соціально-демографічних груп. Зокрема, загальний показник зросте на 204 грн – з 2189 до 2393 грн.

Реклама

Також нагадаємо, що незважаючи на коронакризу, 2020-го українці активно купували нові автомобілі і навіть побили річний рекорд з придбання. Всього за минулий рік українські номери отримали 85,5 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 3% менше від показника 2019-го.

Окрім того, повідомлялося про новий тренд на оригінальні автомобільні номери:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

МВС регістрація Пенсійний фонд автомобілі продажі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світі
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світіЕкономіка
Honda більше не буде продавати машини в Росії
Honda більше не буде продавати машини в РосіїАвто
Всупереч коронакризі: Tesla встановила новий рекорд з продажів
Всупереч коронакризі: Tesla встановила новий рекорд з продажівАвто
Українці більше платитимуть за першу реєстрацію авто: названо нові ставки
Українці більше платитимуть за першу реєстрацію авто: названо нові ставкиАвто
П'яна їзда 1 січня: Патрульна поліція підвела підсумки щодо порушень
П'яна їзда 1 січня: Патрульна поліція підвела підсумки щодо порушеньАвто
У Харкові з’явилися камери контролю ПДР: вирахують лихача вночі і в туман
У Харкові з’явилися камери контролю ПДР: вирахують лихача вночі і в туманАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти