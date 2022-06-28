Ліміти на АЗС скасовуються? Що може статися з бензиновою кризою в липні

Розповідаємо, що відбувається з постачанням пального в Україну, та до чого готуватися водіям

У липні ліміти на бензин можуть зняти / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поступово в Україні стає все більше пального. Після кількамісячної бензинової кризи з європейських ринків налагоджується постачання, і обсяги ввезених в нашу країну нафтопродуктів постійно зростають. Це дає підстави для того, щоб уже в липні ситуація на ринку пального стабілізувалась.

Також зміни можуть бути і на АЗС. Про все це розповів Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

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Дефіцит зберігається лише в кількох регіонах

За даними Геруса, з Європи у червні до України завезли понад 600 тис. тонн нафтопродуктів, з яких 400 тис. тонн – це дизель, а 200 тис. – бензин і скраплений газ.

Нардеп зазначив, що російський агресор намагався створити глибоку кризу пального в Україні, однак у РФ не вийшло це реалізувати, і вже не вийде. Причина в тому, що Україна уже має план поставок з-за кордону, і логістика з різними країнами вже налагоджується.

Загалом, ситуація з бензином по країні покращується. Невеликий дефіцит зберігається у центральному та східному регіоні, а от у західному черг на АЗС немає зовсім. І ймовірно, що скоро обмеження на купівлю пального зникнуть.

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"У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", – заявив Герус.

Пальне у липні подешевшає

У зв'язку зі збільшенням обсягів пального на нього впаде і ціна. Як писали раніше "Сьогодні", директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук спрогнозував, що автогаз протягом першого тижня липня здешевшає на 1-1,5 грн.

Також експерт каже, що ціна на бензин вирівняється у найближчі 2-3 місяці – дефіцит зникне, а ціни підуть вниз.

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Водночас на АЗС досі зберігаються ліміти на купівлю пального. Нещодавно вони оновились в мережі БРСМ. З 22 червня якщо у клієнта немає картки лояльності BRSM Plus, то він може купити 10 літрів пального на добу. Однак за наявності такої картки діють інші правила. Читайте наш текст про ліміти на бензин на БРСМ.

Крім того, нові правила встановили і в мережі WOG. Ми розповідали, які тепер правила відпуску пального на заправках мережі.