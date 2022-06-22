На БРСМ нові правила для водіїв: як змінили ліміти на пальне

Розповідаємо, які обмеження на купівлю пального в мережі БРСМ діятимуть з 22 червня

Скільки бензину можна заправити на БРСМ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україну почали поступово завозити більше пального, і це дозволяє послабити кризу. Якихось видів бензину все ще час від часу взагалі немає на заправках, однак ціни на деяких АЗС впали. На тлі цього компанії поступово ослаблюють ліміти на продаж пального.

Як повідомили у пресслужбі БРСМ, з 22 червня на заправках мережі діють нові правила.

Реклама

Скільки пального можна купити

Якщо у клієнта немає картки лояльності BRSM Plus, то він може купити 10 літрів пального на добу. Однак за наявності такої картки діють інші правила.

Якщо у клієнта є картка і він купить товари на певну суму в магазинах, що є на заправках БРСМ, то ліміти для нього збільшаться так:

на А-95 Premium: при купівлі товарів на суму від 100 до 199 грн ліміт на заправку – 40 літрів, на суму від 200 грн ліміт – 60 літрів;

на ДП EURO PLUS: від 200 до 399 грн – 100 літрів, від 400 до 599 грн – 200 літрів, від 600 грн і більше – 300 літрів;

на А-92 EURO PLUS та A-95 EURO PLUS: від 200 до 399 грн – 40 літрів, від 400 грн і більше – 60 літрів.

"Акція діє на усі товари у наших супермаркетах при АЗК, зокрема й на каву та гарячі страви", – зауважили в пресслужбі.

Реклама

У Словаччині пропонують допомогти Україні з бензиновою кризою

Як ми розповідали раніше, однією з причин, чому в Україні є дефіцит на пальне, є складнощі з логістикою. Росіяни руйнують обстрілами наші НПЗ та нафтобази, а ввозити з Європи більше пального просто немає потужностей.

Тому міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик запропонував переобладнати нафтопровід "Дружба".

"В Україні більшу частину нафтопереробних заводів зруйновано. Україні потрібне пальне. Магістральна труба "Дружби" використовується для імпорту сирої нафти. Друга труба може бути пристосована для транспортування готової продукції – дизельного пального чи бензину за умов розумних інвестицій", – зазначив міністр.

Реклама

Він додав, що словацький оператор нафтопроводу Transpetrol займеться техніко-економічним обґрунтуванням такої ідеї.

Водночас директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що буде після обстрілів росіянами українських НПЗ, та що робити під час кризи водіям. Читайте і про те, хто затримує постачання бензину до України.