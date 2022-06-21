Впервые за 7 лет: рубль на бирже упал до невиданных показателей

За последние два месяца рубль изрядно укрепился по отношению к доллару и евро

Рубль укрепляется уже не первый месяц / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс рубля укрепляется уже которую неделю подряд, а 21 июня зафиксировано самое низкое его значение, начиная с июня 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Так, на 11:28 по киевскому времени стоимость рубля на бирже составляла 54,46 руб. за доллар. Однако открытие торгов было на уровне 55,63 руб. По данным sravni.ru, этот показатель самый низкий с 25 июня 2015 года, когда стоимость американской валюты составляла 54,07 руб.

Динамика курса рубля 21 июня / Фото: Investing.com

В экономике РФ начался катастрофический спад

Такое мнение выразил финансист, эксперт по инвестициям Андрей Мовчан в интервью DW. По его словам, эту ситуацию следует рассматривать в двух аспектах:

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1. Курс валют напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Но сейчас в РФ валюта не свободно конвертируема. Поэтому, когда крупнейшие потребители валюты отрезаны от российского рынка, то валюта фактически никому не нужна.

"Ее запретили покупать, поэтому она стала дешевле. Однако продавать ее все равно надо. Вся валюта, которая приходит в страну при продаже углеводородов и другого сырья, принудительно оказывается на рынке из-за правил продажи валютной выручки. А покупать ее особенно некому, потому что всем, кто мог это сделать, это запретили. Соответственно цена валюты сильно падает", – сказал Мовчан.

2. В последнее время импорт в Россию упал больше, чем вдвое, что говорит об изменениях в потреблении. Домохозяйства, промышленные предприятия и бизнесы закупают вдвое меньше, чем они закупали три месяца назад.

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"А значит, и потребляют они вдвое меньше трех месяцев назад. Это свидетельствует, что в экономике начался катастрофический спад", — подытожил эксперт.

Без ограничений доллар стоил бы более 150 рублей

Из-за жестких ограничений Центробанка РФ российский рубль превратился в неконвертируемую валюту.

Как заявил бывший заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко на YouTube-канале "Популярная политика", особенность конвертируемой валюты заключается в том, что любой субъект экономики может обменять национальную валюту на любую валюту мира по единому курсу.

В стране-агрессоре фактический курс отличается от курса на бирже и в банках, причем кардинально. Если снять ограничения, то вместо 57 рублей доллар будет стоить 157 рублей.

Напомним, что в Верховной Раде уже зарегистрировали ряд законов, которые полностью запрещают оборот кровавой валюты в Украине и ее использование для международных переводов и расчетов.

Мы также рассказывали, как Эрдоган и Путин уничтожают экономику своих стран.