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Вперше за 7 років: рубль на біржі впав до небачених показників

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 12:00
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За останні два місяці рубль неабияк зміцнився відносно долара і євро
Рубль укріплюється вже не перший місяць
Рубль укріплюється вже не перший місяць / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс рубля зміцнюється вже котрий тиждень підряд, а 21 червня зафіксовано найнижче його значення, починаючи з червня 2015 року.

Про це свідчать дані Investing.

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Так, станом на 11:28 за київським часом вартість рубля на біржі становила 54,46 руб. за долар. Однак відкриття торгів було на рівні 55,63 руб. За даними sravni.ru, цей показник є найнижчим з 25 червня 2015 року, коли вартість американської валюти становила 54,07 руб.

Динаміка курсу рубля 21 червня
Динаміка курсу рубля 21 червня / Фото: Investing.com

В економіці РФ розпочався катастрофічний спад

Таку думку висловив фінансист, експерт з інвестицій Андрій Мовчан в інтервʼю DW. За його словами, цю ситуацію варто розглядати у двох аспектах:

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1. Курс валют безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні. Але наразі в РФ валюта не є вільно конвертованою. Тож коли найбільші споживачі валюти відрізані від російського ринку, то валюта фактично нікому не потрібна.

"Її заборонили купувати, тому вона стала дешевшою. Проте продавати її все одно треба. Вся валюта, яка приходить у країну під час продажу вуглеводнів та іншої сировини, примусово опиняється на ринку через правила продажу валютної виручки. А купувати її особливо нікому, бо всім, хто міг це зробити, це заборонили. Відповідно ціна валюти сильно падає", — сказав Мовчан.

2. Останнім часом імпорт у Росії впав більше, ніж удвічі, що говорить про зміни у споживанні. Домогосподарства, промислові підприємства та бізнеси закуповують удвічі менше, ніж вони закуповували три місяці тому.

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"А значить, і споживають вони вдвічі менше, ніж три місяці тому. Це свідчить, що у економіці почався катастрофічний спад", — підсумував експерт.

Без обмежень долар коштував би понад 150 рублів

Через жорсткі обмеження Центробанку РФ російський рубль перетворився на неконвертовану валюту.

Як заявив колишній заступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко на YouTube-каналі "Популярна політика", особливість конвертованої валюти полягає в тому, що будь-який суб'єкт економіки може обміняти національну валюту на будь-яку валюту світу за єдиним курсом.

У країні-агресорі фактичний курс відрізняється від курсу на біржі і в банках, причому кардинально. Якщо зняти обмеження, то замість 57 рублів долар коштуватиме 157 рублів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді вже зареєстрували низку законів, які повністю забороняють обіг кривавої валюти в Україні та її використання для міжнародних переказів та розрахунків.

Ми також розповідали, як Ердоган та Путін знищують економіку своїх країн.

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