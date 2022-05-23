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Рубль стал неконвертируемым: как Центробанк убивает валюту

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 10:35
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Эксперт рассказал, что на самом деле происходит с курсом рубля в стране-агрессоре
Рубль стал неконвертируемой валютой
Рубль стал неконвертируемой валютой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за жестких ограничений Центробанка РФ российский рубль превратился в неконвертируемую валюту.

Об этом заявил бывший замглавы Центробанка РФ Сергей Алексашенко на YouTube-канале "Популярная политика".

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"Рубль стал неконвертируемой валютой. Особенность конвертируемой валюты: любой субъект экономики может обменять национальную валюту на любую валюту мира по единому курсу", – отмечает экономист.

Что происходит в России?

В стране-агрессоре фактический курс отличается от курса на бирже и в банках, причем кардинально. Если снять ограничения, то вместо 57 рублей доллар будет стоить 157 рублей.

"У каждого свой курс рубля. На бирже он торговался по 58 рублей. Вы идете в Сбербанк, а там уже 74 рубля. Если вы экспортер и хотите перевести валютные остатки, то вы сначала продаете валюту Сбербанку, Сбербанк не может доллары провести. Эти курсы, их настолько много, что никто не понимает реальную цену рубля", – говорит Алексашенко.

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Почему рубль укрепляется?

Укрепление российской валюты происходит из-за положительного сальдо торгового баланса.

Агрессор зарабатывает на экспорте намного больше, чем тратит на импорт, а многие россияне просто не могут купить доллары из-за ограничений, поэтому спроса на валюту нет.

Оборот рубля в Украине

В Верховной Раде уже зарегистрировали пакет законов, которые полностью запрещают оборот кровавой валюты в Украине и ее использование для международных переводов и расчетов.

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Среди них есть и законопроект, который упрощает процедуру изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине на таможне, а еще один документ предлагает установить уголовную ответственность за нарушение этих норм.

"Сегодня" ранее писали, зачем оккупанты навязывают украинцам рубли на оккупированных территориях, и рассказывали, как США могут привести Россию к дефолту.

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