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Рубля больше не будет! В Украине полностью запретят оборот кровавой валюты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 17:13
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Рада подготовила уже три законопроекта о запрете обращения российского рубля на территории страны
Рубли также запретят использовать для международных переводов и расчетов
Рубли также запретят использовать для международных переводов и расчетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине планируют запретить оборот российского рубля на территории государства, а также его использование для международных переводов и расчетов. В Верховной Раде уже зарегистрировали общий пакет документов, состоящий из трех соответствующих законов.

Речь идет о законопроектах №7334, №7335 и №7336, авторами которых являются депутаты от "Батькивщины".

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Основной законопроект — это №7334, он предлагает на период военного положения:

  • запретить любое использование российского рубля в Украине и для трансграничных переводов и перемещений;
  • принудительно ограничить право собственности на активы в российских рублях (убрать начисление процентов, комиссий и т.п.);
  • вывести из обращения рублевые активы, принадлежащие резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России (этот метод отличается от их конфискации тем, что не требует решения суда);
  • запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, номинированными в российских рублях;
  • запретить официальный курс рубля (исключение – возможные репарации);
  • криминализировать незаконные действия с российскими рублями;
  • предоставить НБУ право решать, на какие другие валюты можно распространить такие же ограничения (например, белорусский рубль).

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