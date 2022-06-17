Переполох на черном рынке — доллар снова растет в цене

Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов 14 июня

Сколько стоит доллар 17 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке уже день показывает свою нестабильность, валюта все ищет для себя точку опоры. 17 июня она зафиксировалась на уровне выше на 2 коп, чем в предыдущий день (продажа).

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на утро пятницы, 17 июня, средний курс продаж составлял 35,71 грн, а средний курс покупки – 35,54 грн.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,5 грн/долл., а самый высокий – 36 грн/долл.

Динамика курса доллара 17 июня

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Чего ждать от курса в ближайшее время?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу ближайшие полгода может добавиться еще 15% – девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

И в последствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Раньше мы рассказывали, почему гривню ждет неизбежное падение, а также писали, какую замену доллару и евро нашли в Украине.