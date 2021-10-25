Все должно быть чисто: в Германии отреагировали на сертификацию "Северного потока – 2"

В Германии предупредили РФ относительно "Северного потока – 2" и его запуска без сертификации

Посол Германии предупредил о важности сертификации "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сертификация российского газопровода "Северный поток – 2" должна состояться полностью легитимно, и пока этого не произойдет, говорить о запуске его в работу нельзя.

Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, передает Интерфакс.

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"Насколько мне известно, в данный момент с технической точки зрения "Северный поток – 2" достроен, и он в целом может быть принят в эксплуатацию. Сейчас возникают вопросы, связанные с сертификацией, она должна быть осуществлена чисто", – сказал дипломат.

Сертификация "Северного потока – 2"

Несмотря на постоянное давление со стороны РФ на Европу, запустить уже готовый трубопровод без получения всех необходимых разрешений невозможно.

По крайней мере, это должно быть так, подчеркнул старший советник Госдепа США Амос Хохштайн.

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Согласно европейскому законодательству, процедура сертификации должна выглядеть так:

сначала подтвердить соответствие газопровода всем требованиям должен немецкий регулятор, у которого на это есть четыре месяца. Этот период начался 8 сентября, когда была получена заявка, и продлится он до 8 января;

затем у европейских агентств должно быть два месяца на то, чтобы рассмотреть решение регулятора и прокомментировать его правомерность;

когда эти этапы будут пройдены, решение возвращается к регулятору, и он делает окончательный вывод о соответствии Третьему энергопакету ЕС.

Третий энергопакет – это ряд законов, которые должны гарантировать открытость энергетических рынков в Европейском Союзе.

Таким образом, для сертификации "Северного потока – 2" понадобится от 4 до 6 месяцев.

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