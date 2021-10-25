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Все має бути чисто: у Німеччині відреагували на сертифікацію "Північного потоку – 2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 жовтня, 14:10
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У Німеччині попередили РФ щодо "Північного потоку – 2" і його запуску без сертифікації
Посол Німеччини попередив про важливість сертифікації "Північного потоку-2"
Посол Німеччини попередив про важливість сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сертифікація російського газогону "Північний потік – 2" має відбутися повністю легітимно, і доки цього не відбудеться, говорити про запуск його в роботу не можна.

Про це заявив посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр, передає Інтерфакс.

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"Наскільки мені відомо, нині з технічного погляду "Північний потік – 2" добудований, і він загалом може бути прийнятий в експлуатацію. Тепер виникають питання, пов'язані із сертифікацією, вона має бути здійснена чисто", – сказав дипломат.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Попри постійний тиск з боку РФ на Європу, запустити вже готовий трубопровід без отримання всіх необхідних дозволів неможливо.

Принаймні це має бути так, наголосив старший радник Держдепу США Амос Хохштайн.

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Згідно з європейським законодавством, процедура сертифікації має такий вигляд:

  • спочатку підтвердити відповідність газопроводу всім вимогам має німецький регулятор, у якого на це є чотири місяці. Цей період розпочався 8 вересня, коли було отримано заявку, і триватиме він до 8 січня;
  • потім у європейських агентств має бути два місяці на те, щоб розглянути рішення регулятора і прокоментувати його правомірність;
  • коли ці етапи будуть пройдені, рішення повертається до регулятора, і він робить остаточний висновок про відповідність Третьому енергопакету ЄС.

Третій енергопакет – це низка законів, які мають гарантувати відкритість енергетичних ринків в Європейському Союзі.

Отже, для сертифікації "Північного потоку – 2" знадобиться від 4 до 6 місяців.

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Раніше "Сьогодні" писали про те, що Дмитро Кулеба звинуватив Путіна та РФ в енергетичному шантажі Європи, а також разом з експертами розбирались, чому цей проєкт такий важливий для Кремля і небезпечний для України.

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