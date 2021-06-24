В Украине запустили платформу для продажи и покупки земли. Как она будет работать

В Украине запустили платформу для продажи и покупки сельскохозяйственной земли – Доброзем. Она полноценно заработает после открытия рынка земли.

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Об этом сообщил экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который является одним из инициаторов проекта.

Как будет работать Доброзем

Владельцы паев смогут выставить на сайте объявление и начать получать предложения от потенциальных покупателей. Покупатели, в свою очередь, с помощью удобной системы фильтров смогут находить интересную землю и делать по ней предложения.

При этом, как отмечает Дубилет, процесс купли/продажи земли получается в нашей стране довольно запутанным. В нем задействованы нотариусы, банки, оценщики, арендаторы с приоритетным правом выкупа.

По его словам, служба поддержки будет помогать продавцам на всех его этапах.

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Как отметил Дубилет, платформа интегрирована со множеством систем. Например, с системой спутниковых снимков, чтобы выводить по каждому участку подробные данные по метеорологической истории и выращиваемым культурам.

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Также платформа развивает сеть своих представителей по регионам, которые будут помогать продавцам на всех этапах.

"Сейчас на нашем сайте dobrozem.com.ua (https://dobrozem.com.ua/) есть возможность подать информацию о своем пае, наша служба поддержки уже сейчас поможет оценить, все ли документы в порядке, а также оценить потенциальную стоимость. В июле, когда запустится рынок, сайт заработает на полную", - написал Дубилет.

Ранее министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил, что в преддверии запланированного на 1 июля запуска рынка земли в Украине стоимость одного гектара составляет не менее 28 тысяч гривен.

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