Цена гектара земли в Украине достигла 28 тыс. гривен и будет расти – Лещенко

В преддверии запланированного на 1 июля запуска рынка земли в Украине стоимость одного гектара составляет не менее 28 тысяч гривен. После того, как отчуждение сельхозучастков будет разрешено, цена на землю пойдет вверх. Но украинцам не следует торопиться с продажей земли, ведь будет дорожать и ее аренда.

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Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Любое отчуждение земли будет проводиться по цене не менее нормативно-денежной оценки. Сегодня она составляет не менее 28 тыс. гривен [за гектар]. Я не знаю, кто и по какой цене будет отчуждать землю. Мы можем говорить о неких прогнозируемых явлениях, но я даже не хочу поднимать этот вопрос. Потому что не заинтересован в том, чтобы люди продавали землю... Я прошу украинцев понять одну вещь: Польша 15 лет назад проводила земельную реформу. За 10 лет капитализация земли выросла более чем в 10 раз. Украинцы, которые будут беречь свою землю, сдавать ее в аренду (а она будет постоянно дорожать), просто пользоваться ей, получат бесценный актив", – сказал Лещенко.

К слову, по расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

Рынок земли в Украине заработает с 1 июля. С этого дня в стране перестанет действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. По расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

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Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Напомним, специалисты также советуют украинцам не спешить с продажей после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.

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