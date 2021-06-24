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В Україні запустили платформу для продажу й купівлі землі. Як вона працюватиме

24 червня 2021 14:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власники паїв зможуть розмістити на платформі Доброзем оголошення про продаж землі

В Україні запустили платформу для продажу й купівлі сільськогосподарської землі – Доброзем. Вона повноцінно запрацює після відкриття ринку землі.

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Про це повідомив ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який є одним з ініціаторів проєкту.

Як працюватиме Доброзем

Власники паїв зможуть виставити на сайті оголошення й почати отримувати пропозиції від потенційних покупців. Покупці, водночас, за допомогою зручної системи фільтрів зможуть знаходити цікаву землю і робити щодо неї пропозиції.

До того ж, як зазначає Дубілет, процес купівлі/продажу землі виходить в нашій країні досить заплутаним. У ньому задіяні нотаріуси, банки, оцінювачі, орендарі з пріоритетним правом викупу.

За його словами, служба підтримки буде допомагати продавцям на всіх його етапах.

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Як зазначив Дубілет, платформа інтегрована з безліччю систем. Наприклад, з системою супутникових знімків, щоб виводити по кожній ділянці докладні дані за метеорологічною історією та культур, що вирощуються.

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Також платформа розвиває мережу своїх представників по регіонах, які будуть допомагати продавцям на всіх етапах.

"Зараз на нашому сайті dobrozem.com.ua (https://dobrozem.com.ua/) є можливість подати інформацію про свій пай, наша служба підтримки вже зараз допоможе оцінити, чи все гаразд з документами, а також оцінити потенційну вартість. У липні, коли запуститься ринок, сайт запрацює на повну", – написав Дубілет.

Раніше міністр аграрної політики Роман Лещенко повідомив, що напередодні запланованого на 1 липня запуску ринку землі в Україні вартість одного гектара становить не менше 28 тисяч гривень.

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