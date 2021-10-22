В течение трех суток решится вопрос с бесперебойной поставкой газа – СНБО

Кабмину поручено принять меры по бесперебойному снабжению газа. Вопрос решат в трехдневный срок.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания в пятницу, 22 октября.
По словам Данилова, Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.
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"Кабмину поручено в течение трех дней принять меры для установления механизма безперебойного, без права отключения поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям", – говорит Алексей Данилов.
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По его словам, Украина готова предложить дополнительно 55 млрд кубометров газа Европе. Правительству, НАК "Нафтогаз" и "Оператору ГТС" поручено определить специальные условия для транспортировки этих объемов.
На сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа.
Он добавил, что мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.
Ситуация с газом
- Осень 2021 года поразила Европу газовым кризисом. Цены на голубое топливо на свободном рынке подскочили до небывалых показателей. Самой высокой была цена в 2 тысячи долларов, после чего произошел резкий обвал на бирже и стоимость упала более чем на 35%.
- По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, Россия пытается использовать ситуацию в Европе в свою пользу, чтобы как можно быстрее запустить "Северный поток – 2".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток – 2" шантажом.
- На 22 октября созван Совет национальной безопасности и обороны Украины, где обсудят, вероятнее всего, катастрофическую ситуацию с газом в Украине.