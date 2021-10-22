Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В течение трех суток решится вопрос с бесперебойной поставкой газа – СНБО

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 октября, 19:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа
На заседании сегодня обсудили проблему с газом
На заседании сегодня обсудили проблему с газом / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмину поручено принять меры по бесперебойному снабжению газа. Вопрос решат в трехдневный срок.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания в пятницу, 22 октября.

Реклама

По словам Данилова, Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.

"Кабмину поручено в течение трех дней принять меры для установления механизма безперебойного, без права отключения поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям", – говорит Алексей Данилов.

Читайте также:

Реклама

По его словам, Украина готова предложить дополнительно 55 млрд кубометров газа Европе. Правительству, НАК "Нафтогаз" и "Оператору ГТС" поручено определить специальные условия для транспортировки этих объемов.

На сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа.

Он добавил, что мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.

Реклама

Ситуация с газом

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Цитата дня

Образование поможет выжить. Самообразование приведет вас к успеху.

Джим Рон, американский бизнес-тренер
Опрос
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Десять "минималок" за 20 копеек!
Какую монету искать?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять