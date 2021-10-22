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Протягом трьох діб вирішиться питання з безперебійним постачанням газу – РНБО

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 жовтня, 19:55
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На сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу
На засіданні сьогодні обговорили проблему з газом
На засіданні сьогодні обговорили проблему з газом / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабміну доручено вжити заходів щодо безперебійного постачання газу. Питання вирішать в триденний строк.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання в п'ятницю, 22 жовтня.

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За словами Данілова, Кабінет міністрів вирішить питання про встановлення механізму безперебійного постачання газу.

"Кабміну доручено протягом трьох днів вжити заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачанням, комунальним неприбутковим підприємствам", – говорить Олексій Данілов.

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За його словами, Україна готова запропонувати додатково 55 млрд кубометрів газу Європі. Уряду, НАК "Нафтогаз" і "Оператору ГТС" доручено визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.

На сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачку в рік 40 млрд кубометрів газу.

Він додав, що потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.

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Ситуація з газом

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