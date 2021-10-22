Протягом трьох діб вирішиться питання з безперебійним постачанням газу – РНБО

Кабміну доручено вжити заходів щодо безперебійного постачання газу. Питання вирішать в триденний строк.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання в п'ятницю, 22 жовтня.
За словами Данілова, Кабінет міністрів вирішить питання про встановлення механізму безперебійного постачання газу.
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"Кабміну доручено протягом трьох днів вжити заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачанням, комунальним неприбутковим підприємствам", – говорить Олексій Данілов.
За його словами, Україна готова запропонувати додатково 55 млрд кубометрів газу Європі. Уряду, НАК "Нафтогаз" і "Оператору ГТС" доручено визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.
На сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачку в рік 40 млрд кубометрів газу.
Він додав, що потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.
Ситуація з газом
- Осінь 2021 року вразила Європу газовою кризою. Ціни на блакитне паливо на вільному ринку підскочили до небувалих показників. Найвищою була ціна в 2 тисяч доларів, після чого стався різкий обвал на біржі і вартість впала більш ніж на 35%.
- За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, Росія намагається використати ситуацію в Європі на свою користь, щоб якомога швидше запустити "Північний потік – 2".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про можливе збільшення постачань газу в Європу в разі сертифікації газопроводу "Північний потік – 2" шантажем.
- На 22 жовтня скликано Раду національної безпеки і оборони України, де обговорять, найімовірніше, катастрофічну ситуацію з газом в Україні.