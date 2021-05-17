Смена места регистрации онлайн и электронные петиции – в "Дії" появились новые услуги

Ими можно будет воспользоваться вскоре, после очередного обновлений, на сайте и в мобильном приложении "Дія"

Фото: "Дія"

В понедельник, 17 мая, Министерство цифровой трансформации Украины на Diia Summit 2.0 презентовало новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на сайте и в мобильном приложением "Дія".

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Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Какие функции появились:

Изменение места регистрации онлайн – услуга доступна только для владельцев ID-карточек. Также нужна заполненное заявление и онлайн-подтверждение владельца жилья. Услуга уже доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.

Электронная подпись в "Дії" – можно пользоваться, когда вы получаете государственные услуги, подписываете документы или онлайн-платежи в банках.

NFC-авторизация – владельцы ID-карты смогут авторизоваться в приложении, приложив карточку к смартфону.

Электронные петиции – эта услуга пока доступна в Полтаве, Ивано-Франковске, Луцке, Сумах, Ужгороде, Хмельницком, Днепре, Тернополе, Черкассах и Херсоне.

Автоматическая регистрация ЧП – заполнение заявления займет всего лишь 15 минут, а обработка – несколько секунд.

Уплата налогов и подача декларации в мобильном приложении – можно задекларировать доходы, уплатить единый налог и ЕСВ, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды

Статический QR-код – дает возможность поделиться документами онлайн, не нужно будет каждый раз ксерить копии документов.

Замена водительского удостоверения – кроме того, каждый час "Дія" будет обновлять раздел "Штрафы" и извещать о них.

Подача заявления для получения льготной ипотеки для переселенцев.

Онлайн-оплата админсбора – услуга доступна в Одессе, Хмельницком и Ровно.

Президент подчеркнул, что это лишь часть цифровых государственных услуг, которые можно получить в "Дії".

"Вместо 10 кабинетов – один сайт. Вместо длинных очередей – несколько кликов. Делаем Украину современным цифровым государством вместе", – подытожил президент.

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Ранее мы сообщали, что владельцы бумажных паспортов-книг смогут воспользоваться услугой регистрации места проживания онлайн через портал или приложение "Дія". Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Пока так называемая электронная прописка работает только для украинцев с ID-картами.