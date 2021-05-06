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Украинцам с паспортами-книжками разрешат электронную прописку

6 мая, 09:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чтобы новые правила заработали, парламенту предстоит рассмотреть соответствующий законопроект, уточнили в Минцифры

Владельцы бумажных паспортов-книжек смогут воспользоваться услугой регистрации места жительства онлайн через портал или приложение "Дія". Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Пока что так называемая электронная прописка работает только для украинцев с ID-картами.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"После принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам – независимо от того, какой у них паспорт – бумажный или ID-карта", – написал Федоров.

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Кроме того, Минцифры запускает экспериментальный проект с электронной регистрацией места жительства в "Дія" за сутки. Новшество начнут тестировать в мае, но точная дата пока не сообщается.

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Напомним, в Украине с 1 апреля стартовал эксперимент по электронной прописке. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственной миграционной службе и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

В целом в Украине большую часть административных услуг планируют оцифровать и предоставлять онлайн.

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