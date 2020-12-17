Переход ресторанов на украинский язык: как это будет работать

С 16 января 2021 года вступит в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" – перейти на него будут обязаны торговля и сервис. А пока вопрос соответствия документа Основному Закону рассматривается в Конституционном суде, сайт "Сегодня" разбирался, как это будет работать в кафе и ресторанах.

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Для содействия функционированию украинского языка на всей территории Украины действует уполномоченный по защите государственного языка. Его назначает Кабмин сроком на 5 лет. На сегодня языковым омбудсменом назначен Тарас Креминь. Для обеспечения его деятельности создан Секретариат.

Одной из важных обязанностей уполномоченного является рассмотрение жалоб физ- и юрлиц на несоблюдение требований закона о госязыке. Также уполномоченный имеет право налагать штраф.

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"Надо постепенно создать необходимые условия, чтобы все жители Украины пользовались государственным языком во всех сферах жизни. Но мы готовы развивать язык и традиции коренных народов", – подчеркнул Тарас Креминь.

Напомним, в Украине коренными народами считаются украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки и греки Приазовья. Остальные являются национальными меньшинствами, то есть диаспорой народов, имеющих свою этническую родину за пределами Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие наказания грозят за нарушение языкового закона.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Через месяц бизнес должен перейти на украинский язык: как это будет работать".

Вокруг принятия закона о государственном языке (в 2019 году) было сломано немало копий. Кратко напомним основные положения документа. Смотрите в сюжете "Сегодня":

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