Через месяц бизнес должен перейти на украинский язык: как это будет работать

Экономические проблемы в Украине не мешают расширению сферы применения украинского языка. С 16 января 2021 года вступит в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – перейти на него будут обязаны торговля и сервис. Закон был принят в 2019 году, подписал его президент Петр Порошенко.

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Сейчас вопрос о соответствии закона Конституции Украины рассматривается в Конституционном суде.

Сайт "Сегодня" разобрался, как будет работать новшество на практике и какие предусмотрены санкции за нарушение закона.

Что требует закон

Согласно вступающей в силу статье 30 закона, языком обслуживания потребителей в Украине является украинский. Не запрещается дублирование информации на других языках.

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

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То есть везде – в магазинах, ресторанах, кафе, сервис-центрах – персонал обязан обратиться к клиенту по-украински.

Например: "Добрий день! Що бажаєте замовити?"

И только по просьбе посетителя официант, продавец, приемщик могут перейти на другой язык – русский, венгерский, английский и т. д.

За нарушение норм предусмотрено наказание:

если нарушение выявлено впервые – предупреждение либо штраф 200-400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 грн);

при повторном нарушении – до 700 минимумов (11 900 грн).

Но штрафовать начнут не ранее 2022 года.

Как это будет работать

Для содействия функционированию украинского языка на всей территории Украины действует уполномоченный по защите государственного языка. Его назначает и увольняет Кабмин. На сегодня уполномоченным назначен Тарас Креминь. Для обеспечения его деятельности создан Секретариат.

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Одной из важных обязанностей уполномоченного является рассмотрение жалоб физ- и юрлиц на несоблюдение требований закона о госязыке. Также уполномоченный имеет право налагать штраф.

"Надо постепенно создать необходимые условия, чтобы все жители Украины пользовались государственным языком во всех сферах жизни. Но мы готовы развивать язык и традиции коренных народов", – подчеркнул Тарас Креминь.

Напомним, в Украине коренными народами считаются украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки и греки Приазовья. Остальные являются национальными меньшинствами, то есть диаспорой народов, имеющих свою этническую родину за пределами Украины.

Ответы на три актуальных вопроса

Мы выяснили, как на практике станет соблюдаться выполнение закона.

1. Будут ли с 16 января проверки магазинов и ресторанов, в том числе негласные?

Как рассказал нам Тарас Креминь, до окончания карантина проверок не будет. Учитывая, что в Секретариате всего 50 человек (на сегодня работают 32 человека), очевидно, что они не в состоянии обеспечить тотальный контроль за выполнением языкового закона.

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В органы госвласти на местах, ассоциации бизнес-структур и другие учреждения, которых это касается, от имени уполномоченного разосланы письма с напоминанием о необходимости выполнения с 16 января требований ст. 30 закона о языке. По словам Тараса Креминя, на местах есть понимание.

Организовано информационное сопровождение в СМИ. Также надеются на помощь активистов из числа неравнодушных граждан. Такая "мовная сотня" в регионах уже формируется.

2. Можно ли заработать, сообщая о нарушениях закона о языке?

Нет. Эта деятельность является добровольной и не оплачивается.

3. Как зафиксировать факты нарушений?

Жалобы о нарушении должны быть подтверждены документально. Это может быть фото – если ценник, меню или вывеска не на украинском языке. Или аудио или видеозапись разговора с продавцом, официантом на смартфон, камеру.

Что говорят предприниматели

Представители бизнеса пока осторожно оценивают грядущую украинизацию торговли и общественного питания.

Генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова опасается, что закон развяжет руки агрессивно-патриотической части населения. А также что в преимущественно русскоязычных регионах – это восток и юг Украины – статью 30 закона проигнорируют, пока не введут штрафы за ее невыполнение.

"Логика предпринимателей такова: если за какое-то требование нет штрафов, то можно не соблюдать, – утверждает Ольга Насонова. – В областях, где в быту в основном говорят по-русски, украиноязычные продавцы и официанты выглядят странно. Также это будет суржик, ведь среди них мало кто владеет литературным украинским".

В итоге все может свестись к тому, что "клиент желает, чтобы с ним говорили по-русски". Аналогичная картина возможна во многих местах на Закарпатье, только язык – венгерский.

Закон наверняка будут выполнять в западных и центральных областях, в Киеве, где население владеет украинским языком.

"У нас одним из требований при приеме на работу официантов и администраторов является свободное владение украинским, меню давно все на украинском языке. Поэтому проблем не вижу", – ответил нам управляющий партнер сети ресторанов "Пастатека" Максим Храмов.

Что говорят эксперты

Глава Секретариата предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что двухлетний период без штрафов надо использовать для добровольного плавного перехода на общение по-украински в сфере сервиса.

"Нужна активная популяризация украинского языка, а не тайные проверки и скандальные действия со стороны псевдоактивистов, считающих себя патриотами. Они только навредят нужному и важному делу", – подытожил Андрей Забловский.

Вокруг принятия закона о государственном языке (в 2019 году) было сломано немало копий. Кратко напомним, основные положения документа. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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