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Бизнес по-украински: какие наказания грозят за нарушение языкового закона

16 декабря, 14:28

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Период без штрафов надо использовать для плавного перехода на украинский в сфере сервиса

С 16 января 2021 года вступит в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" – перейти на него будут обязаны торговля и сервис. А пока вопрос соответствия документа Основному Закону рассматривается в Конституционном суде, сайт "Сегодня" разбирался, какие санкции предусмотрены за нарушение закона.

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Согласно вступающей в силу статье 30 закона, языком обслуживания потребителей в Украине является украинский. Однако при этом дублирование информации на других языках не запрещено.

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Однако везде – в магазинах, ресторанах, кафе, сервис-центрах и т. д. – персонал обязан обратиться к клиенту по-украински. Например:

"Доброго дня! Що бажаєте замовити?"

И только по просьбе посетителя официант, продавец, приемщик могут перейти на другой язык – русский, венгерский, английский и т. д. За нарушение норм предусмотрено наказание:

  • если нарушение выявлено впервые – предупреждение либо штраф 200-400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 грн);
  • при повторном нарушении – до 700 минимумов (11 900 грн).

Но штрафовать начнут не ранее 2022 года.

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Глава Секретариата предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что двухлетний период без штрафов надо использовать для добровольного плавного перехода на общение по-украински в сфере сервиса:

"Нужна активная популяризация украинского языка, а не тайные проверки и скандальные действия со стороны псевдоактивистов, считающих себя патриотами. Они только навредят нужному и важному делу".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Через месяц бизнес должен перейти на украинский язык: как это будет работать".

Вокруг принятия закона о государственном языке (в 2019 году) было сломано немало копий. Кратко напомним, основные положения документа. Смотрите в сюжете "Сегодня":

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украинский язык кафе рестораны обслуживание государственный язык языковой закон

Источник: Сегодня

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