Украинский язык в ресторанах: как будут проверять соблюдение закона

Языковой омбудсмен разослал письма с напоминанием о необходимости выполнения требований закона о языке

С 16 января 2021 года вступит в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" – перейти на него будут обязаны торговля и сервис. А пока вопрос соответствия документа Основному Законурассматривается в Конституционном суде, сайт "Сегодня" разбирался, как на практике станет соблюдаться выполнение закона.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ответил на три вопроса журналистов издания:

1. Будут ли с 16 января проверки магазинов и ресторанов, в том числе негласные?

До окончания карантина проверок не будет. Учитывая, что в Секретариате всего 50 человек (на сегодня работают 32 человека), очевидно, что они не в состоянии обеспечить тотальный контроль за выполнением языкового закона.

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В органы госвласти на местах, ассоциации бизнес-структур и другие учреждения, которых это касается, от имени уполномоченного разосланы письма с напоминанием о необходимости выполнения с 16 января требований ст. 30 закона о языке.

По словам Тараса Креминя, на местах есть понимание. Организовано информационное сопровождение в СМИ. Также надеются на помощь активистов из числа неравнодушных граждан. Такая "мовная сотня" в регионах уже формируется.

2. Можно ли заработать, сообщая о нарушениях закона о языке?

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Нет. Эта деятельность является добровольной и не оплачивается.

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3. Как зафиксировать факты нарушений?

Жалобы о нарушении должны быть подтверждены документально. Это может быть фото – если ценник, меню или вывеска не на украинском языке. Либо аудио- или видеозапись разговора с продавцом, официантом на смартфон, камеру.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие наказания грозят за нарушение языкового закона.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Через месяц бизнес должен перейти на украинский язык: как это будет работать".

Вокруг принятия закона о государственном языке (в 2019 году) было сломано немало копий. Кратко напомним основные положения документа. Смотрите в сюжете "Сегодня":

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