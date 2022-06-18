Заработать без опыта и особых навыков: кто такой тайный покупатель и как им устроиться

В начале лета среди работодателей возрос спрос на тайных покупателей. Зачем они нужны и сколько готовы платить таким людям?
"Сегодня" рассказывают все об этой работе.
Кто такой тайный покупатель?
Обычно компании, занимающиеся продажами или предоставляющие определенные услуги, нанимают человека, который "замаскируется" под обычного покупателя и таким образом проверит работников компании. Так и нанимают тайных покупателей.
Процесс проверки происходит следующим образом: например, сеть магазинов наняла человека. Такой работник идет в магазин, делает заказ, общается с персоналом. Иногда ему дают указания: проверить конкретную вещь или задать конкретные вопросы. Всё это может записываться на диктофон.
Все результаты проверки тайный покупатель передает нанявшей его компании. Он может даже заполнить определенный опрос.
Основная задача – проверить все, что требует компания, и остаться незаметным.
Как устроиться на такую работу и сколько можно заработать?
В зависимости от того, что и где следует проверять, работодатель может выдвинуть определенные условия к человеку. Но вообще тайным покупателем может стать кто угодно. В то же время полноценной работой это назвать сложно, скорее это рассматривается как подработка.
Искать вакансии можно прямо в интернете. Например, на OLX Работа мы нашли 48 актуальных вакансий по Украине, на Work.ua таких было 2, а вот на grc.ua предложений 255.
В одной из вакансий от кандидата требуют следующее:
- тайный покупатель должен выполнять проверку в строгом соответствии с легендой и сценарием, продиктованным анкетой и инструкцией;
- должен вести себя естественно, как обычный клиент, не выдавая себя;
- иметь доступ к интернету.
При этом занятость составляет 2-3 часа в день, 4-5 дней в неделю. Заработную плату предлагают такую: 9 000 грн.
В другой вакансии работодатель просит от кандидатов похожее, но еще нужно иметь диктофон или телефон с такой функцией, а зарплата такова: 200-300 грн за неполный рабочий день (2-3 часа) или 500-700 грн за полный рабочий день.
Как "Сегодня" рассказывали в grc.ua, сейчас в сферах продаж тайные покупатели являются одними из самых желанных после продавцов-кассиров. Доля таких вакансий занимает 17% всех актуальных вакансий в сфере продаж на кадровом портале.
А средняя зарплата, предлагаемая тайным покупателям, составляет от 5 000 грн до 10 000 грн в зависимости от проделанной работы.
На какие специальности будет спрос после войны
Как мы рассказывали раньше, после окончания большой войны в Украине темпы прироста будут наибольшими в тех отраслях, обеспечивающих восстановление внутреннего рынка. То есть это такие отрасли:
- строительство;
- сельское хозяйство;
- производство пищевых продуктов;
- оптовая и розничная торговля;
- логистика;
- производство химической продукции;
- изготовление электрического оборудования;
- производство мебели.
"Сегодня" также писали о том, что и до полномасштабной войны, и во время нее сохраняется стабильный спрос на рабочие специальности. В июне по сравнению с прошлым месяцем количество таких вакансий увеличилось на 20%. А людей готовы брать даже без опыта.
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