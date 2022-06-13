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Возьмут без опыта: на какие специальности в Украине стремительно растет спрос

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 09:09
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Рассказываем, для каких профессий в июне стало больше вакансий на 20%, и какую зарплату предлагают таким рабочим
Спрос на рабочие руки в Украине растет
Спрос на рабочие руки в Украине растет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, КГГА

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается большой кризис на рынке труда: количество вакансий очень маленькое, и зарплаты снижаются. Но и до кризиса, и во время его стабильный спрос есть на рабочие специальности. А в июне по сравнению с прошлым месяцем количество таких вакансий увеличилось на 20%.

Аналитики кадрового портала grc.ua рассказали "Сегодня", какие именно специалисты нужны работодателям, где и сколько можно зарабатывать.

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Берут без опыта работы

По данным аналитиков, сфера рабочего персонала входит в Топ-5 наиболее востребованных профессиональных отраслей на портале. Больше всего вакансий для этих специалистов сейчас есть во Львовской, Днепропетровской и Донецкой областях. Активно ищут рабочие руки также в Киеве и Полтавской области.

Устроиться на работу в этой сфере можно легко даже без опыта работы или с минимальным – от 1 до 3 лет. Аналитики говорят, что опыт от 3 до 6 лет требуется только в 4% актуальных вакансиях на портале, а более опытные специалисты востребованы только в 2% предложений от работодателей.

Какие именно специалисты нужны

Больше всего предприятия ищут таких рабочих:

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  • монтажников – 14% от всех предложений;
  • грузчиков – 13%;
  • комплектовщиков и упаковщиков товаров – 10%;
  • наладчиков – 9%;
  • электриков, электромонтеров и кабельщиков – по 8%;
  • операторов станков – 6%;
  • слесарей, механиков и разнорабочих – по 5%.

Какую зарплату предлагают

"В среднем в Украине предлагаемая заработная плата в открытых предложениях для специалистов рабочих профессий составляет 13 700 грн. Минимальная ежемесячная компенсация для этих специалистов стартует от 8 900 грн, таких вакансий большинство – 44%. Оклад, начинающийся от 13 400 грн, указанный в четверти вакансий. Зарплату от 17 800 грн готовы платить 16% работодателей. Высоких зарплат, к сожалению, меньшинство. Только в 9% предложений работы для рабочих озвучена зарплата от 22 300 грн и в 6% вакансий предлагают оклад от 26 800 грн", – отмечают аналитики.

Наибольшие суммы предлагают слесарям и механикам (по 20 800 грн), а также наладчикам (18 500 грн). В общем, ситуация с зарплатами выглядит так:

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На портале говорят, что спрос на этих рабочих будет увеличиваться и дальше. Все потому, что компании возобновляют свою деятельность. Кроме того, сейчас на эти вакансии не слишком высока конкуренция, поэтому устроиться на работу в этом случае не так сложно.

Могут ли на предприятии установить 12-часовой рабочий день

Ранее "Сегодня" писали, что работодатель действительно может установить 12 обязательных часов для работы, если для этого есть необходимые предпосылки.

Однако ввести такой режим можно только при согласии профсоюза. Кроме того, в таком случае нужно вести суммированный учет рабочего времени.

Обычно о серьезных изменениях режима и условий работы работников должны предупредить за два месяца. Однако во время военного положения этого от работодателей не требуют. Поэтому о 12-часовом рабочем дне могут не предупредить заранее.

Мы также рассказывали, что в Украине будет с зарплатами в разных сферах, и что могут делать работники с трудовыми книжками, пока длится военное положение.

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