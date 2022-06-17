Деньги, конфликты, характер: вся правда о том, что скрывает работа официантом

Девушка, которая работала официанткой в заведениях нескольких городов Украины, рассказала, как это на самом деле отработать смену в ресторане, и какие сюрпризы "выкидают" клиенты

Как на самом деле работают официанты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине после полномасштабного вторжения РФ продолжается кризис на рынке труда: все больше компаний готовы брать людей без опыта. Именно так несколько лет назад, без опыта и представления о работе, пришла работать официанткой в кафе 17-летняя Валерия из Краматорска. Впоследствии был ресторан в том же городе, а затем переезд в Киев и работа официанткой в популярном столичном заведении.

Валерия эксклюзивно рассказала "Сегодня", как она училась зарабатывать деньги, почему у официантов нет отдыха, какие конфликты бывают с гостями, и что в конце концов ее держит на этой работе.

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Дальше рассказ ведется от первого лица.

"Сначала вообще не понимала, как зарабатывать деньги"

Я работаю официанткой с 17 лет, первый мой опыт – это было кафе-пиццерия. Я была маленьким ребенком, куда меня могли еще взять? Только окончила школу, и начала работать после последнего звонка перед выпускным. Поняла, что собираюсь переезжать в Киев, мне нужны деньги, становиться самостоятельной. Я тогда отработала все лето и переехала в столицу. Когда пошли первые заработки, то было так хорошо, думаю, да вы что, можно не просить у родителей!

Но когда пошла работать в первый раз, вообще не понимала, как заработать деньги. Не знала, что официант получает и ставку, и процент от продаж, и чаевые. Но в некоторых заведениях, например, нет процента или чаевые делятся на всех. На первой работе был процент, а я не понимала, что это такое, что это нужно приобретать.

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Когда ты обслуживаешь людей, твоя цель – продать им самые дорогие блюда, дорогой алкоголь. Например, когда они просят 300 гр какого-нибудь виски, ты говоришь: "Только пол-литра". И не волнует, что можно и триста, можно и четыреста. Твоя цель – развести людей так, чтобы им захотелось купить пол-литра. И ты набиваешь себе чек, и потом получаешь от этого процент.

Но когда я пришла новенькой, этого никто не объяснил. Мне давали какие-то чаевые мизерные. Я даже не понимала, как зарабатывать чаевые. Это были первые деньги, я думала "Ого, у меня здесь за смену 400 грн, я могу столько себе позволить". Сейчас выхожу с работы, имею несколько тысяч и думаю "А чего так мало, а сегодня пятница..."

Дружба коллектива и конфликты из-за денег

Есть заведения, где каждый официант работает на себя: сколько заработал чаевых – все твое. Есть заведения, где работают, как говорится, "в кружку": работаете все, и в течение смены складываете свои чаевые, а после этого просто делите их. Но есть и те, кто работает весь день, просто мокрый, вспотевший. А есть те, кто ничего не делал. А чаевые делятся поровну. И тогда уже возникают конфликты после смены во время раздела.

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Но отношения между официантами могут быть очень хорошими. В первом заведении, где я работала, было много персонала, и все уже между собой делились как в школе: там компашка, здесь компашка. Я в принципе общалась со всеми понемногу.

А уже во втором месте это была просто семья. Коллектив был маленький, мы вместе ездили отдыхать, общаемся по сей день. Мы не просто какие-нибудь знакомые, а действительно друзья. Сейчас в заведении я одна новенькая, все уже между собой общаются. Но я прихожу туда не дружить, а работать.

"Отдыха нет, а воды можно и на ходу попить"

Вообще, когда не было большой войны, официанты работали по 12 часов в будни, и 14-15 в выходные (пятница, суббота воскресенье). Сейчас мы работаем меньше, потому что действует комендантский час, и закрываемся в 20:00-21:00.

Но если ты работаешь на выходные, ты даже не можешь сходить в туалет. Разве в начале смены, и в конце перед тем, как пойдешь домой.

Кроме того, почти все официанты в заведениях питания курят. Потому что пойти где-нибудь на перекур на 2 мин. – это единственный способ отдыха. Я сейчас единственная в коллективе, кто не курит, и у меня нет такого "законного отдыха". Я могу сказать, что выйду на 2 мин., а мне: "А чего ты выйдешь, у тебя нет нужды, потому что ты не куришь, чего тебе нужно выходить?"

А воды можно и на ходу попить.

Бывают ситуации, когда гости бросаются салфетками

Когда приходят крупные компании, они заказывают все разное, ты их обслуживаешь, шутишь. Особо люблю крупные компании молодых людей, они очень любят шутить, это классная атмосфера. Но когда они наедают на несколько тысяч, у всех разные заказы, и потом они в конце говорят: "Поделите нам счет". А я что, помню, что вы там ели, пили?! Один человек закажет за всех, а я не знаю, кто что будет есть.

"Разделите нам, пожалуйста, счет на восьмерых". И стоишь возле того компьютера, тычешь кнопки и рыдаешь...

Бывает, тебя гоняют откровенно. Тоже крупные компании приходят и вместо того, чтобы всем договориться и сразу сделать заказ, они по очереди... Один заказал, ты принес. Другой заказал, ты принес. А если бар далеко или кухня, ты постоянно ходишь.

Трудно, когда приходят гости, которые думают, что они в этом мире добились всего, а ты не просто их обслуживаешь, ты какой-то сброд, мусор, в тебя можно бросать салфетки, тебя можно послать, сказать "принеси то, это", будто я раб, а не официантка.

К примеру, у нас в ресторане не было воды целый день. Это было лето. Даже приходилось выносить дорогие стейки на бумажных тарелках. Мы предупреждали, что так и так нет воды, такое бывает. И самая большая проблема – это туалет, который не работал. Но пришли гости, и говорят: "Я хочу в туалет". Говорю, ну воды нет, к сожалению ничем не могу помочь. "А мне безразлично, отведи меня"...

Потом выяснилось, что клиентка – знакомая владельца этого заведения, она звонит по телефону и говорит: "Так и так, меня не пускает ваш персонал в туалет". Наш охранник идет, набирает где-то в каком-нибудь колодце воды, ждет, пока она сделает свое, и потом после нее смывает в туалете. Такие случаи тоже бывали.

Несмотря на все, работа официантом закаляет

Почему я люблю работать официанткой? Во-первых, я очень люблю активную работу. Мне не нравится сидеть на одном месте. Во-вторых, вес. Когда ты работаешь официантом, можешь целый день не есть, набегать 30 тыс. шагов, и через неделю-две все лишние килограммы просто исчезают. То есть, ты в достаточно хорошей физической форме.

И еще один большой плюс – выносливость и стрессоустойчивость. Ибо с такой работой нельзя не быть стрессоустойчивым, не быть сдержанным. Знаете, какие люди бывают, а тебе нужно улыбаться и постоянно говорить "Очень рады видеть вас". То есть очень закаляет характер.

А еще можно найти себе друзей на всю жизнь.

Не нужно бояться какой-либо работы вообще. Если тебе 17 лет и это твоя первая работа, это очень классный старт. Если тебе 30, и ты работаешь официантом, и тебе это нравится, это тоже хорошо. Главное не бояться, не стесняться и иметь удовольствие от того, что делаешь.

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