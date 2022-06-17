Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Гроші, конфлікти, характер: уся правда про те, що приховує робота офіціантом

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 червня, 17:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дівчина, яка працювала офіціанткою в закладах кількох міст України, розповіла, як це насправді відпрацювати зміну в ресторані, і які сюрпризи "викидають" клієнти
Як насправді працюють офіціанти
Як насправді працюють офіціанти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні після повномасштабного вторгнення РФ триває криза на ринку праці: все більше компаній готові брати людей без досвіду. Саме так кілька років тому, без досвіду і уявлення про роботу, прийшла працювати офіціанткою в кафе 17-річна Валерія з Краматорська. Згодом був ресторан у тому ж місті, а потім переїзд до Києва і робота офіціанткою в популярному столичному закладі.

Валерія ексклюзивно розповіла "Сьогодні", як вона вчилася заробляти гроші, чому в офіціантів немає відпочинку, які конфлікти бувають з гостями, і що її врешті-решт тримає на цій роботі.

Реклама

Далі розповідь ведеться від першої особи.

"Спочатку взагалі не розуміла, як заробляти гроші"

Я працюю офіціанткою з 17 років, перший мій досвід – це було кафе-піцерія. Я була малою дитиною, куди мене могли ще взяти? Тільки закінчила школу, і почала працювати після останнього дзвінка перед випускним. Зрозуміла, що збираюсь переїжджати в Київ, мені потрібні гроші, ставати самостійною. Я тоді відпрацювала все літо, і переїхала в столицю. Коли пішли перші заробітки, то було так файно, думаю, та ви що, можна не просити у батьків!

Але коли пішла працювати вперше, взагалі не розуміла, як заробити гроші. Не знала, що офіціант отримує і ставку, і відсоток від продажів, і чайові. Але у деяких закладах, наприклад, немає відсотку, або чайові діляться на всіх. На першій роботі був відсоток, а я не розуміла, що це таке, що це потрібно набувати.

Реклама

Коли ти обслуговуєш людей, твоя мета – продати їм найдорожчі страви, найдорожчий алкоголь. Наприклад, коли вони просять 300 гр якогось віскі, ти кажеш: "Тільки пів літра". І не хвилює, що можна і триста, можна й чотириста. Твоя мета – розвести людей так, щоб їм захотілося купити пів літра. І ти набиваєш собі чек, і потім отримуєш від того відсоток.

Але коли я прийшла новенькою, цього ніхто не пояснив. Мені давали якісь там чайові мізерні. Я навіть не розуміла, як заробляти чайові. Це було перші гроші, я думала "Ого, у мене тут за зміну 400 грн, я можу стільки собі дозволити". Зараз виходжу з роботи, маю декілька тисяч і думаю "А чого так мало, а сьогодні п'ятниця..."

Дружба колективу і конфлікти через гроші

Є заклади, де кожен офіціант працює на себе: скільки заробив чайових – усе твоє. Є заклади, де працюють, як кажуть, "у кружку": працюєте всі, і протягом зміни складаєте свої чайові, а після цього просто ділите їх. Але є і ті, хто працює весь день, просто мокрий, спітнілий. А є ті, хто нічого не робив. А чайові діляться порівну. І тоді вже виникають конфлікти після зміни під час поділу.

Реклама

Але стосунки між офіціантами можуть бути дуже гарні. У першому закладі, де я працювала, було багато персоналу, і всі вже між собою ділились, як у школі: там компашка, тут компашка. Я в принципі спілкувалась із усіма потрошку.

А вже у другому місці це була просто сім'я. Колектив був маленький, ми разом їздили відпочивати, спілкуємося по сьогодні. Ми не просто якісь знайомі, а дійсно друзі. Зараз же у закладі я одна новенька, всі вже між собою спілкуються. Але я приходжу туди не дружити, а працювати.

"Відпочинку немає, а води можна й на ходу попити"

Взагалі, коли не було великої війни, офіціанти працювали по 12 годин у будні, і 14-15 у вихідні (п'ятниця, субота неділя). Зараз ми працюємо менше, тому що діє комендантська година, і зачиняємось о 20:00-21:00.

Але якщо ти працюєш на вихідних, ти навіть не зможеш сходити в туалет. Хіба на початку зміни, і в кінці перед тим, як підеш додому.

Крім того, майже всі офіціанти у закладах харчування палять. Бо піти десь на перекур на 2 хв – це єдиний спосіб відпочинку. Я зараз єдина в колективі, хто не палить, і в мене немає такого "законного відпочинку". Я можу сказати, що вийду на 2 хв, а мені: "А чого ти вийдеш, у тебе немає потреби, бо ти не палиш, чого тобі треба виходити?"

А води можна і на ходу попити.

Бувають ситуації, коли гості кидаються серветками

Коли приходять великі компанії, вони замовляють все-все різне, ти їх обслуговуєш, жартуєш. Особливо люблю великі компанії молодих людей, вони дуже люблять жартувати, це класна атмосфера. Але коли вони наїдають на кілька тисяч, у всіх різні замовлення, і потім вони в кінці кажуть: "Поділіть нам рахунок". А я що, пам'ятаю, що ви там їли, пили?! Одна людина замовить за всіх, а я ж не знаю, хто що буде їсти.

"Поділіть нам, будь ласка, рахунок на вісьмох". І стоїш біля того комп'ютера, тикаєш кнопки і ридаєш...

Буває, тебе ганяють відверто. Теж великі компанії приходять, і замість того, щоб всім домовитись і одразу зробити замовлення, вони по черзі... Один замовив, ти приніс. Інший замовив, ти приніс. А ще якщо бар далеко чи кухня, ти постійно ходиш.

Важко, коли приходять гості, які думають, що вони у цьому світі досягли всього, а ти не просто їх обслуговуєш, ти якийсь збрід, сміття, в тебе можна кидати серветки, тебе можна послати, сказати "принеси те, се", ніби я раб, а не офіціантка.

Наприклад, у нас в ресторані не було води цілий день. Це було літо. Навіть доводилось виносити дорогі стейки на паперових тарілках. Ми попереджали, що так і так, немає води, таке буває. І найбільша проблема – це туалет, який не працював. Але прийшли гості, і кажуть: "Я хочу в туалет". Кажу, ну води немає, на жаль, нічим не можу допомогти. "А мені байдуже, відведи мене"...

Потім з'ясувалось, що клієнтка – знайома власника цього закладу, вона телефонує і каже: "Так і так, мене не пускає ваш персонал до туалету". Наш охоронець іде, набирає десь в якомусь колодязі води, чекає, поки вона зробить своє, і потім після неї змиває в туалеті. Такі випадки теж бували.

Попри все робота офіціантом загартовує

Чому я люблю працювати офіціанткою? По-перше, я дуже люблю активну роботу. Мені не подобається сидіти на одному місці. По-друге, вага. Коли ти працюєш офіціантом, можеш цілий день не їсти, набігати 30 тис. кроків, і за тиждень-два всі зайві кілограми просто зникають. Тобто, ти у досить гарній фізичній формі.

І ще один великий плюс витривалість і стресостійкість. Бо з такою робою не можна не бути стресостійким, не бути стриманим. Знаєте, які люди бувають, а тобі треба посміхатися і постійно казати "Дуже раді вас бачити". Тобто, дуже загартовує характер.

А ще можна знайти собі друзів на все життя.

Не потрібно боятися будь-якої роботи взагалі. Якщо тобі 17 років, і це твоя перша робота, це дуже класний старт. Якщо тобі 30, і ти працюєш офіціантом, і тобі це подобається, це теж добре. Головне не боятися, не соромитися, і мати задоволення від того, що робиш.

Читайте також матеріал "Сьогодні" про те, як у травні змінилися зарплати у різних сферах, зокрема і сфері обслуговування, і чого варто чекати від зарплат в майбутньому.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде з зарплатами?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує оренда житла в Іспанії?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20855.4

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1095.98

Litecoin (LTC)

46.76

Ripple (XRP)

0.33

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти