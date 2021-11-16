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Нашли "золотую жилу"? Три истории небольшого бизнеса, который в разы увеличил доходы во время локдауна

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 18:59
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Например, локдаун положительно повлиял на службы доставки – количество заказов резко выросло
Локдаун не только закрыл бизнес, а и помог некоторым предпринимателям преуспеть
Локдаун не только закрыл бизнес, а и помог некоторым предпринимателям преуспеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Локдаун стал очередным испытанием для украинских бизнесменов, однако те, кто быстро смог приспособиться к новым условиям, смогли не просто добиться успеха, а еще и увеличить свои доходы.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Служба доставки

Для служб доставки товаров и продуктов локдаун стал определенной "золотой жилой". Ведь многие украинцы из-за коронавируса вынуждены были остаться дома. Многие пытались без лишней необходимости не выходить из дома, а заказывали еду из общепита домой.

"Для нас локдаун стал ударом. Мы с мужем взяли кредит и открыли наше кафе. Проработали месяц и начался карантин. Из-за коронавируса нам пришлось сразу же закрыться, а для маленького провинциального города – это уже крест. За аренду помещения нужно было платить и работников поддерживали", – рассказала "Сегодня" Галина, владелица общепита на Тернопольщине.

Однако семья нашла выход из ситуации – превратили свое заведение в службу доставку. Они уволили официантов, увеличили штат поваров и наняли курьеров. Позже им пришлось настоять на вакцинации своих сотрудников, чтобы удержаться на плаву. Только за последний год в маленьком кафе в несколько увеличилось количество заказов, а соответственно и доходы.

"Если в карантин у нас было заказов 10-15 в день, то сейчас у нас заказов 10 всего за час. Мы одна из самых успешных служб доставки в городе. Потому что первые до такого додумались", – говорит Галина.

Служба дезинфекции

Львовский предприниматель Дмитрий владеет клининговой компанией. В начале локдауна понял, что, судя по ситуации в стране, можно расширить свой бизнес – открыл службу дезинфекции. И действительно, во время пандемии коронавируса это стало прибыльным. Многие заказы как раз от компаний, которые просят оперативно продезинфицировать помещение, где COVID-19 обнаружили у кого-то из сотрудников.

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Оказалось, что первоначальные затраты на открытие такого бизнеса составят около 2-3 тысяч долларов. Необходимо закупить необходимую технику и средства для дезинфекции. Такой бизнес недорог и быстро окупается в современных реалиях.

Графический дизайн

Вероника во время локдауна потеряла работу. Она работала дизайнером в одной из столичных IT-компаний. Несколько месяцев не могла найти другой работы. Многие компании закрылись, а кто удержался на плаву – не искал новых работников, а пытался не потерять позиции на рынке. Веронике пришлось из столицы переехать в маленький провинциальный город Харьковской области, к родителям. Однако она не опустила руки и нашла выход.

"Решила стать фрилансером и работать со своими клиентами. Для этого открыла ФЛП, зарегистрировалась по всем правилам. В наше время не знаешь, что лучше. Несколько месяцев платила просто налоги, не имея заказов. Думала, что уже все, работы не будет и мама права – надо идти работать к ней в магазин", – рассказала Вероника.

Однако со временем ей удалось не только открыть свое дело и не прогореть, но и добиться успеха. Сейчас она успешный дизайнер. У нее хороший месячный доход. А за счет мобильности профессии – может работать из любого уголка мира и не быть привязанной к одному месту.

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Ранее "Сегодня" писали о важности социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в основных инструментах.

Напомним, ранее мы рассказывали, на каком бизнесе в Украине можно заработать быстро и без особых вложений.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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