Рынок топлива: что будет с ценами на бензин в ближайшее время

Эксперты рассказали "Сегодня", есть ли основания для повышения цен на бензин в Украине

Эксперты ожидают снижения цен в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в связи с тем, что потребление топлива уменьшилось, оснований для дальнейшего роста цен на бензин и ДТ нет.

Как рассказал "Сегодня" замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, в связи с профицитом горючего на рынке, цены наоборот могут снизиться.

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"Нефть дешевеет, все способствует тому, чтобы цены хотя бы остановились. Ожидаю, что Минэкономики также не будет рекомендовать повысить цены", – говорит Геннадий Рябцев.

В свою очередь директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн ожидает, что по альтернативным расчетам "А-95", рекомендованные цены на бензин должны на этой неделе повыситься на 21 коп./л (до 33,40 грн/л), а по ДТ – снизиться на 16 коп./л (до 31,90 грн/л).

В то же время экономически обоснованная цена автогаза с учетом прибыли в рознице должна быть 19,50 грн/л, это на гривню больше, чем сейчас в среднем и на 50 коп. больше максимальной цены, объяснил "Сегодня" эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Он отметил, что сейчас трейдеры продают газ практически без прибыли, но если кто-то рискнет повысить прайсы, то цены на неделе могут вырасти еще на 50 коп./л.

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В Украине ввели предельные цены на бензин

В мае этого года на время карантина правительство решило ввести регулирование цен на непремиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива суммой не выше 7 грн за литр, а для бензина – не выше 5 грн за литр.

К слову, в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.