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СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Ринок палива: що буде з цінами на бензин найближчим часом

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
2 листопада, 16:06
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Експерти розповіли "Сьогодні", чи є підстави для підвищення цін на бензин в Україні
Експерти очікують зниження цін у листопаді
Експерти очікують зниження цін у листопаді / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у зв'язку з тим, що споживання палива зменшилось, підстав для подальшого зростання цін на бензин та ДП немає.

Як розповів "Сьогодні" заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, у зв'язку з профіцитом пального на ринку ціни навпаки можуть знизитися.

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"Нафта дешевшає, все сприяє тому, щоб ціни хоча б зупинилися. Очікую, що Мінекономіки також не рекомендуватиме підвищити ціни", – каже Геннадій Рябцев.

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн очікує, що, за альтернативними розрахунками "А-95", рекомендовані ціни на бензин мають на цьому тижні підвищитися на 21 коп./л (до 33,40 грн/л), а з ДП – знизитися на 16 коп./л (до 31,90 грн/л).

Водночас економічно обґрунтована ціна автогазу з урахуванням прибутку у роздробі має бути 19,50 грн/л, це на гривню більше, ніж зараз у середньому та на 50 коп. більше максимальної ціни, пояснив експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Він зазначив, що зараз трейдери продають газ практично без прибутку, але якщо хтось ризикне підвищити прайси, ціни на тижні можуть зрости ще на 50 коп./л.

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В Україні запровадили граничні ціни на бензин

У травні цього року на час карантину уряд вирішив запровадити регулювання цін на непреміальні бензин та ДП. Таке рішення було ухвалено, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива та автогазу не регулюється.

Гранична ціна включає середню вартість палива та націнку, розмір якої обмежений для дизпалива сумою не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

До речі, в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині та дизелі.

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