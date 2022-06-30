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"Нафтогаз" намерен перевернуть ситуацию на рынке топлива – что ждет украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 16:48
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Рассказываем, почему украинские импортеры не могут закупить нужное количество топлива
"Нафтогаз" закупает все больше топлива
"Нафтогаз" закупает все больше топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в июле импортировать в Украину 15,6 тыс. бензина и дизтоплива и со временем стать лидером топливного рынка.

Об этом сообщил глава компании на своей страничке в Facebook.

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По его словам, "Нафтогаз" стремительно наращивает поставки и сможет занять лидирующую позицию уже через несколько месяцев.

Только в мае компания поставила в Украину 2000 тонн дизеля, а в июне уже 5600. На следующий месяц "Нафтогаз" законтрактовал 4000 тонн бензина и 11 600 тонн дизельного топлива.

"Уже третий месяц мы наращиваем объемы их поставки, в среднем в 2,5 раза ежемесячно… Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев "Нафтогаз" может стать лидером на рынке", – написал Витренко.

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Он также отметил, что "Нафтогаз" мог бы законтрактовать объемы в десятки раз больше, но им не дают этого сделать логистические ограничения по доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы к украинской границе.

Глава компании подчеркнул, что с этим столкнулись абсолютно все импортеры.

Что будет с бензиновым кризисом в июле?

Ситуация с дефицитом топлива понемногу выравнивается, поставка с европейских рынков постепенно налаживается и растет.

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что ситуация может полностью стабилизироваться уже в июле и на АЗС даже могут снять ограничения на покупку топлива.

Герус считает, что именно российский агрессор пытался создать глубокий кризис горючего в Украине, но планы Кремля уже сорваны и воплотить их не получится.

"Сегодня" ранее писали, сколько стоит топливо на украинских АЗС, и рассказывали, что будет с ценами на горючее уже в ближайшее время.

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