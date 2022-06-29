Клиенты "Нафтогаза" получили сразу две платежки за один месяц – что произошло

В "Нафтогазе" рассказали, стоит ли украинцам волноваться из-за двойных платежек

"Нафтогаз" объяснил двойные платежки у своих клиентов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы получили от "Нафтогаза" сразу две платежки за один месяц и это не на шутку испугало клиентов.

Поэтому в компании решили объяснить, почему так произошло и почему это нормально.

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Итак, в "Нафтогазе" подчеркнули, что для некоторых это стало сюрпризом, ведь предыдущий поставщик присылал всего одну платежку.

Дело в том, что оплата газа и его доставка разделена еще с января 2020 года в рамках реформы газового рынка. Соответствующий закон предполагает, что продавать голубое топливо и доставлять его потребителю должны разные компании.

Поэтому ежемесячно потребители будут получать следующие платежки:

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за доставку (распределение газа)(от оператора ГРМ;

за потребленный газ от поставщика, которым в этом случае ГК "Нафтогаз Украины".

"Плата за транспортировку или распределение газа не является ни новым, ни дополнительным платежом. Вы и дальше будете получать газ по одной из самых выгодных цен на рынке — 7,96 грн/куб. м", – отметили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что тариф на распределение газа в каждой области свой и узнать его можно на сайте своего Оператора газораспределительной сети (облгаза).

Скидка от "Нафтогаза"

Клиенты "Нафтогаза" могут получить скидку в 1% на оплату счетов за газ.

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Для этого необходимо оплатить услугу "Нафтогаза" в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA и сделать это по 30 июня 2022 года.

Обратите внимание, что воспользоваться полученной скидкой при следующем платеже, однако речь идет только о новых клиентах компании, которые недавно к ней присоединились.

"Сегодня" раньше писали, как клиентам "Нафтогаз" случайно не потерять свои деньги и рассказывали, сколько газа на зиму украинцам нужно докупить.