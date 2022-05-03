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Для украинских водителей временно отменили штраф – что изменится на дорогах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 13:49
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Рассказываем, каких штрафов можно избежать водителям в Украине до осени
Украинских водителей освободили от одного штрафа
Украинских водителей освободили от одного штрафа / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 мая полиция не будет штрафовать украинских водителей за не включенные дневные ходовые огни или ближний свет фар вне городов и сел.

Об этом говорится в Правилах дорожного движения Украины.

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Дело в том, что такой вид штрафа действует только в определенное время, а именно, с 1 октября по 1 мая. В этот промежуток все автомобили вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а если их нет, то ближний свет фар.

Штраф за невыполнение этого требования составляет до 510 гривен, а нужны такие ограничения для того, чтобы снизить количество ДТП, которые происходят из-за плохой погоды.

Цены на топливо в Украине

Правительство повысило предельные торговые надбавки на горючее и сразу после этого решения популярные сети АЗС резко повысили цены на бензин и дизель.

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Согласно мониторингу "Консалтинговой группы А-95", на заправках WOG и ОККО цена бензина А-95 выросла на 1,95 грн/л и теперь составляет 36,05 грн/л. Дизтопливо в этих сетях подорожало на 2 грн и теперь стоит 40,66 грн/л.

Заправочные станции компании "Укрнафта" тоже повысили цен, в частности, бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л, дизтопливо – до 40,66 грн/л.

"Сегодня" также писали, какие сети ограничили продажу топлива из-за дефицита и рассказывали, как избежать недостатка этого важного ресурса.

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