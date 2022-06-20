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Бензиновый кризис придется потерпеть – когда на заправках появится больше топлива

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 10:05
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Рассказываем, когда украинцам ждать конца бензинового кризиса и с чем это связано
Украине нужно заключить больше контрактов на поставку топлива
Украине нужно заключить больше контрактов на поставку топлива / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если Украина заключит больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками топлива, это может помочь наполнить рынок. Уже сейчас в страну ежедневно прибывает 230 бензовозов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в комментарии Financial Times.

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По его словам, ситуация с дефицитом топлива стабилизируется ближе к осени, когда Киеву удастся заключить вышеупомянутые контракты.

Новые соглашения со странами ЕС направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля, подчеркнул Курбаков.

"Весь наш импорт – из ЕС. Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, теперь завозим из Бельгии, Нидерландов", – рассказал министр.

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Ранее замглавы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал, что до начала полномасштабной войны Украина импортировала только 5% через границы с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. А сейчас этот показатель вырос с 5%, до 100%.

Новые правила для украинских водителей в Польше

Первое нововведение уже действует и заключается в том, что страховые компании получат доступ к штрафам и после этого страховые тарифы будут зависеть от количества и масштаба правонарушений.

А второе нововведение начнет действовать с 6 июля и требует нескольких обязательных систем в новых автомобилях. Подробнее о том, что требуется от украинцев на дорогах, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами на горючее в ближайшее время, и рассказывали, как польская компания "кинула" украинцев с поставками топлива.

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