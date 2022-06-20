Бензинову кризу доведеться потерпіти – коли на заправках з'явиться більше пального

Розповідаємо, коли українцям чекати кінця бензинової кризи та з чим це пов'язано

Україні потрібно укласти більше контрактів на постачання палива / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо Україна укладе більше довгострокових контрактів з іноземними постачальниками пального, це може допомогти наповнити ринок. Вже зараз до країни щодня прибуває 230 бензовозів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у коментарі Financial Times.

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За його словами, ситуація з дефіцитом пального стабілізується ближче до осені, коли Києву вдасться укласти вищезазначені контракти.

Нові угоди з країнами ЄС спрямовані на спрощення процедур митного та прикордонного контролю, наголосив Курбаков.

"Весь наш імпорт – з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти у Польщі та Румунії, тепер завозимо з Бельгії, Нідерландів", – розповів міністр.

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Раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів, що до початку повномасштабної війни Україна імпортувала лише 5% через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. А зараз цей показник зріс з 5% до 100%.

Нові правила для українських водіїв у Польщі

Перше нововведення вже діє і полягає в тому, що страхові компанії отримають доступ до штрафів і після цього страхові тарифи залежатимуть від кількості та масштабу правопорушень.

А друге нововведення почне діяти з 6 липня та вимагає кількох обов'язкових систем у нових автомобілях. Докладніше про те, що вимагається від українців на дорогах, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, що буде з цінами на пальне найближчим часом і розповідали, як польська компанія "кинула" українців з постачанням пального.