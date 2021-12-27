"І таке ми можемо!" Пасажирка "Укрзалізниці" отримала "сюрприз" у багажному відсіку

Українка не змогла скласти свій багаж у скриньку, оскільки співробітники "Укрзалізниці" використали її для власних потреб

"Укрзалізниця" тримає залишки вугілля у відсіках для багажу / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажирка "Укрзалізниці" знайшла залишки вугілля у одному з відсіків для багажу у вагоні та не змогла покласти валізу у брудну полицю.

Про це повідомив один з користувачів мережі на сторінці у Facebook та додав фото.

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"І таке ми можемо!", – прокоментував чоловік.

Далі він пише, що дівчина звернулася до провідниці у цьому вагоні і та пояснила, що таким чином вони зберігають паливо для опалення потяга.

Здивованій пасажирці запропонували пакет для її багажу, а у коментарях якийсь користувач написав, що в "Укрзалізниці" взагалі немає окремого місця для зберігання вугілля.

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Нові ланчбокси "Укрзалізниці"

21 грудня "Укрзалізниця" запустила в продаж три оновлені варіанти "ланчбоксів" – дитяче меню, м’ясний ланчбокс та вегетаріанський.

Вартість одного такого дорожнього перекусу становить 150 грн. Варіанти харчування розроблені разом з WOG Cafe и Do&Co, а також рухом UAnimals.

Придбати такий набір можна у самому потязі, або при купівлі квитків онлайн.

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"Сьогодні" раніше розповідали, як повернути залізничні квитки та отримати свої гроші, а також писали, що "Укрзалізниця" запустила нову функцію для українців.