"Укрзалізниця" запустила у продаж оновлені ланчбокси: що пропонують українцям за 150 грн

У деяких потягах "Укрзалізниці" можна буде купити три варіанти меню в дорогу, розробленого разом із партнерами

Як виглядають ланчбокси "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

У потягах "Укрзалізниці" Інтерсіті+ можна скуштувати оновлене меню ланчбоксів, розроблених разом з WOG Cafe та Do&Co.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у месенджері.

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Оновлений ланчбокс коштуватиме 150 грн, а придбати його можна у самому потязі, або при купівлі квитків онлайн через чат-бот "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.

Зазначається також, що разом з рухом UAnimals "Укрзалізниця" розробила веганський варіант меню, який взагалі не містить продуктів тваринного походження.

"Укрзалізниця" запустила оновлені ланчбокси / Фото: Колаж: Сьогодні "Укрзалізниця" запустила оновлені ланчбокси / Фото: Колаж: Сьогодні "Укрзалізниця" запустила оновлені ланчбокси / Фото: Колаж: Сьогодні 1 /3

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Загалом в асортименті три варіанти харчування: м'ясний, дитячий та веганський ланчбокс, повідомили у компанії раніше.

"Укрзалізниця" запускає нові функції

15 грудня "Укрзалізниця" запустила дві нові послуги для пасажирів. Тепер купити квитки можна через Facebook Messenger и Apple Messages для бізнесу.

Друга функція полягає в тому, що придбані проїзні документи можна додавати у Apple Wallet та Google Pay. Це потрібно для того, щоб зручно та швидко пред’явити квитки провіднику.

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"Сьогодні" також розповідали, як зміняться ціни на послуги "Укрзалізниці" у 2022 році і писали, що перевізник запустив функцію кешбеку до новорічних свят.